綠島大白沙海域傳戲水意外 23歲墨西哥遊客失聯

據岸巡人員了解，一群外籍遊客為戲水，從大白沙潮間帶步道走向海中。（民眾提供）

2025/05/30 16:48

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天是端午連假第一天，上午11時許3名遊客前往綠島大白沙附近戲水，其中1名23歲墨西哥籍男性遊客失聯，在眾人自行搜尋未果後，下午才報警，並在1時48分通報岸巡找人，目前已出動空勤與船艦海空同步搜索。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所人員詢問為3名外國籍（匈牙利籍女性、印度籍男性、墨西哥籍男性）於綠島大白沙近岸戲水，該處有一陸地延伸至海邊、穿過潮間帶的長步道，2男1女沿步道走向海中戲水，只是上岸後其中墨西哥籍男子卻不見蹤影，疑似遭海流帶離岸際，第十五海巡隊綠島分隊巡防艇 PP-10086艇緊急出勤投入搜尋任務。

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其實多數遊客僅是在步道上觀看潮間帶風景，或看海景，潛水民眾則是依此岸潛，當地民眾表示，一般人是不會輕易從該處跳進海中玩水，「畢竟綠島可以玩水的地方那麼多，偏偏該處海流紊亂，若非潛水、浮潛，且有教練帶領，其實十分不建議直接入海戲水。」

外籍遊客戲水失蹤後，海巡出動船艦搜索。（岸巡提供）

外籍遊客戲水失蹤後，海巡人員出動救援。（岸巡提供）

外籍遊客戲水失蹤，海巡向同行友人詢問事發狀況。（岸巡提供）

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