端午連假雄警抓酒駕 昨夜至今午取締12件

端午連假高雄啟動取締酒駕專案，昨夜至今日上午取締12件，包括鳳山、仁武、楠梓取締開因罰數居冠。（警方提供）

2025/05/30 16:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方針對端午3天連假，展開取締酒駕勤務，昨夜至今（30）日上午，專案首日共12件酒駕，其中取締汽車酒駕計有3件，約佔25%，首日取締12件酒駕案件中，以鳳山、仁武、楠梓分局各取締2件，取締酒駕加道及成效最佳。

警方表示，端午連假取締酒駕勤務取締件數，相較與以往執行情形，可發現取締件數相較以往動輒2、30件，顯見強力取締與事前宣導發揮效果，酒駕顯著下降，警方持續不定時、不定點強力取締作為，對民眾違規僥倖的心態，產生一定的嚇阻作用。

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高市防範端午連假民眾歡聚飲酒後駕車危及安全，高雄市自今（29）日起端午節連假連續3天，動員17個分局，高達1085人次警力，以不定時、不定點的方式持續執行酒駕取締，提升見警率與執法強度，呼籲勿心存僥倖。

交通警察大隊指出，統計今年5月份至今，警方已取締酒後駕車690件，與去年同期比較增加39件，將持續強化取締酒後駕車力道，除了會在飲酒熱點及易肇事路段不定期執行路檢取締勤務外，也會針對夜間、清晨等熱時加強機動巡查密度。

高市警方動員17個分局，持續加強酒駕取締勤務，尤其汽車酒駕往往造成嚴重事故，將加強汽車攔查密度，民眾無論飲用或食用任何含酒精成分的飲品、食物後，切勿心存僥倖駕車上路，可請未飲酒親友接送、指定代駕、搭乘Uber、計程車或大眾運輸工具安全返家，高雄市亦提供免付費代叫計程車專線0800-001-006可多加利用。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

端午連假高雄啟動取締酒駕專案，昨夜至今日上午取締12件，包括鳳山、仁武、楠梓取締開因罰數居冠。（警方提供）

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