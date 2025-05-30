挪用百萬給男友周轉 保護動物協會前理事長公益侵占判刑

台中市世界聯合保護動物協會周姓前理事長，挪用該協會100萬元，台中地院依公益侵占罪判刑。（記者張瑞楨攝）

2025/05/30 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市世界聯合保護動物協會周姓前理事長，把該協會銀行帳戶內的100萬元，匯款到李姓男友的個人帳戶，讓男友拿去經營公司周轉，台中地院審理時，周女辯稱不是挪用公益款，而是把錢借給男友，她還幫協會賺入5000元利息，台中地院不採信，認為她否認犯行無悔意，依公益侵占罪判刑1年4月。

判決書指出，周女從2022年8月至去年2月，擔任社團法人台中市世界聯合保護動物協會（世聯會）理事長，她又擔任一家公司營運長，該公司負責人是周女的李姓男友（已分手），這家公司資金調度出現問題，無法及時發放員工薪資，周女遂於2023年11月7日，將100萬元匯入李男的個人帳戶內，供李男周轉使用。

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周女承認將100萬元匯入男友個人帳戶，但矢口否認公益侵占犯行，她辯稱是以世聯會的名義，借錢給李男，賺取5000元利息，「我本意是要幫助世聯會賺錢，沒有侵占的意圖」，事後李男也確實還款，並支付5000元利息。

台中地院認為，周女持有的銀行帳戶存款，是基於執行公益任務需要，周女卻任意處分，違反社會團體財務處理辦法，財務「不得存放於其他公私企業或個人（帳戶）」、「提用存款時，應由團體負責人、秘書長或總幹事及財務人員於領款憑證上共同蓋章」，且周女匯款100萬元時，未依上述規定，製作正式支出傳票與領款憑證，導致世聯會財務運作失去應有監督與審查機制。

至於用世聯會之名借錢給李男賺利息之說，法官認為，如果此說屬實，也應依程序公告給全體理監事知道與監督，周女卻沒有這樣做，對財務透明與監督機制視若無睹，顯示她主觀上有意隱匿，且周女與會計對話顯示，周女向會計說，「有沒有方式我可以跟協會調100萬現金，然後不用一星期15號可以給了」、「能不能今天拿到，頭痛，我還有11月這個月要撐過」，顯示周女是資金需求迫切，希望當日取得100萬元，以解財務壓力。

法官還認為，從100萬元返還與利息補匯的時序來看，也凸顯借貸不合常情，周女告訴會計，需要100萬元，時間不用一週，她於2023年11月9日匯款100萬元，李男於同年11月21日匯還，時間已逾一週，該會人員發現異常，李男才於同年12月1日再轉入5000元，不但逾期返還100萬元，也與常見的「連本帶利一次清償」慣例不符，周女構成公益侵占罪甚明，且未坦承犯行，未有悔意，惡性非輕，依公益侵占罪判刑1年4月，可上訴。

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