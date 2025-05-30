台、馬警攜手破獲跨國製毒工廠逮2嫌 查扣市價約2千多萬安非他命

刑事警察局與馬來西亞警方合作在馬國吉隆坡市Brickfields區的一間公寓內，搗破製毒工廠。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/30 16:29

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局與馬來西亞警方合作搗破一起跨國毒品工廠案，跨國毒梟涉嫌從中國進口安非他命毒品毒品原料進入馬來西亞後，在吉隆坡市Brickfields區一間公寓內，偷偷研製安毒，經刑事局國際科跟馬國警方共組專案小組，進行監控、交換情資下，本週三晚間順利搗破該製毒工廠，逮捕饒姓、許姓2名男性台嫌，查扣市價約2300萬元的液態安非他命103公斤。

國際科調查，30歲饒男與35歲許男，皆是國內毒品人口，當中許男還有販毒的前科紀錄，2人於本月中旬搭乘同班班機前往馬來西亞，目前2人羈押於馬國肅毒局，台、馬警方將共同清查案內2嫌涉案內容，並持續追查共犯及上游來源。

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馬來西亞肅毒局是於近期接獲檢舉該公寓內出入分子複雜，經查都是台籍分子後，通報刑事局國際科進一步清查，鎖定饒姓、許姓等人，並跟馬國警方監控下，發現是一處製毒工廠，且毒品原料來自中國。

本週三晚間10時許，專案小組前往查緝，當場逮捕饒、許等2人，起獲安非他命液體103公斤、電子煙彈95個、燃燒瓶、電子秤、塑膠封口機、口鍋、電子攪拌器等製毒生產線工具及相關設備，正擴大偵辦中。

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