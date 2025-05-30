2好友帶家人遊澎湖飲酒爭執 「泰拳」攻擊腦死後送拔管亡

涉嫌酒後毆打友人的張姓男子，由殺人未遂改為殺人致死送辦。（馬公警分局提供）

2025/05/30 15:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕同為28歲的蔡姓、張姓民眾，原本是麻吉關係，2名好友攜家帶眷結伴前來澎湖遊玩，投宿在馬公安宅民宿，22日清晨在民宿飲酒聊天過程中，蔡、張2人因言語起爭執，張姓男子學過泰拳，出拳造成蔡男傷勢嚴重，現場就無生命跡象，緊急送往三總澎湖分院搶救，並後送高雄榮總，今（30）日腦死拔管。

受傷蔡姓男子送往三總澎湖分院搶救，判斷為創傷性蜘蛛網膜下出血，由於病況相當嚴重，申請澎湖駐地醫療直昇機緊急後送至高雄榮總搶命，由凌天航空負責執行，將蔡姓男子及陪同家屬，送往高雄小港機場，由待命救護車直接載往高雄榮總搶命。

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至於涉嫌行兇的張姓男子，則被馬公警分局帶回偵查，並依殺人未遂罪嫌移送澎湖地檢署偵辦；而腦死拔管的蔡姓男子，則與妻子離異，為單親父親，事件發生時，5歲女兒及父親也在澎湖一同遊玩，不料只是朋友間的平常聚會，卻奪走身為人父及人子的蔡姓男子寶貴性命。

律師桂祥晟表示，偵查是浮動的，被害人遭毆打導致昏迷，倘於數日後死亡，檢方仍可以將重傷害罪或殺人未遂罪，轉為傷害致死罪或殺人罪偵辦。關鍵在於被告是否使用凶器及攻擊部位是否為頭胸腹部，來判斷有無殺人的故意。但不管審判結果如何？都已造成好友天人永隔，1人死亡，另一人則必須負擔殺人致死的刑責，還有未來對家屬永遠的愧疚。

遭到友人重拳毆擊昏迷蔡姓男子，緊急後送後仍拔管身亡。（凌天航空提供）

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