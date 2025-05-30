竹縣議員林禹佑、立委徐欣瑩先後被冒名詐財急報警 籲民眾勿上當

國民黨新竹縣議員林禹佑（中）週一因為Line帳號被盜，有信任他的人因此破財，他自己經營多年的網路社群還被詐團惡意刪除。（記者黃美珠攝）

2025/05/30 16:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣最近1週內先有國民黨籍縣議員林禹佑，後有同黨立委徐欣瑩，先後被冒名透過Line在網路上詐騙拐財。林禹佑說，他是誤信先被盜的老師訊息，應邀上網替老師的姪女作品投票而中招，不僅被冒名到四處向Line好友借錢10萬，經營多時的社群一夜被惡意刪除。至於徐欣瑩則有詐團用她的頭貼、署名「瑩徐欣」的臉書帳號，加民眾為Line好友後行騙，2人都已先後報警處理。

林禹佑說，他的帳號在週一、26日被盜，原因是他前一晚收到來自大學恩師的Line訊息請他幫忙老師的姪女於網路上的畫作比賽投票，他沒有起疑就照辦了，結果週一一大早就開始一堆親朋好友收到他的Line帳號發出想要跟大家週轉10萬元現金，次日就還的訊息。

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林禹佑說，有些朋友認為有異狀，親自找他確認，但是仍有1人上當受騙，這讓他非常難過，為此親自趕赴台北內湖的Line在台總部申訴，因為後來他發現，詐團發現用他的名義騙不到錢，就改以他的名義對外號召大家上網參加「網路票選」活動，以此伺機盜用下一個受害者的帳號，他請大家不要相信，他已經報警處理中。

林禹佑說，這次的帳號被盜，就連他在網路上經營至少3年的社群也被惡意刪除，讓他很痛心，但是比起這個，他更擔心還有民眾誤信被騙，輕則帳號也跟著被盜，重則真的破財，他請大家務必要當心。

立委徐欣瑩這2天也收到鄉親的反映，說有詐騙份子盜用她大頭貼和照片，透過臉書跟line平台成立假帳號，私訊民眾聊天且在取得信任後向鄉親借錢投資。徐欣瑩強調這都是詐騙，呼籲民眾提高警覺勿上當，她也已在第一時間報警處理。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

國民黨立委徐欣瑩（中）頭貼被盜用，以「瑩徐欣」的臉書帳號進行詐騙，她請鄉親不要上當，已經報警處理中。（記者黃美珠攝）

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