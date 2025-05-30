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    醉漢電梯內強拉OL手 女脫逃回頭赫見對方露出「噁心笑容」

    監視器拍下游男抓住被害女子左手。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下游男抓住被害女子左手。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/05/30 15:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區大觀路某社區大樓，1名女子上週六上班搭電梯下樓時，1名醉漢尾隨一同進入電梯內，不料醉漢突然近身並抓住女子左手，女子一陣驚嚇，甩開手奪門而出，回頭一看，醉漢竟露出「噁心笑容」，女子即刻報警處理。警方鎖定醉漢身分，為31歲游姓男子，前日已通知其到案說明，警詢後依法送辦。

    據悉，本月24日上午10時許，被害女子身著連身短裙，準備出門上班，當她走入電梯準備下樓時，渾身酒氣的游男尾隨其後，被害女子禮貌性按住開門鍵，讓游男進入。不料游男疑似借酒裝瘋，不斷靠近被害女子，甚至出手抓住被害女子左手，讓她嚇得在狹小電梯內到處竄，慌亂間女子按下開門鍵逃脫。

    當時，有另一名女性住戶也要下樓，電梯門開了之後游男看到還有其他人，這才沒有追上去，但她看著被害女子離開身影，露出一抹奇怪微笑，讓被害女子越想越怕，於是報警處理。

    被害女子向警方提出性騷擾告訴，警方依規定受理，並隨即調閱相關監視器，鎖定游男真實身分，發出通知書通知游男到案說明。警方表示，游男前日到案，他聲稱自己當時不記得做了什麼事，警方不排除其有意為之，本案依違反性騷擾防治法，將游男函送法辦。

    游男見被害女子逃跑身影露出噁心微笑。（記者徐聖倫翻攝）

    游男見被害女子逃跑身影露出噁心微笑。（記者徐聖倫翻攝）

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