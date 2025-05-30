桃市消防局職員涉約砲性侵判無罪 又被揪出偷拍、侵占

桃園市政府消防局秘書室楊姓助理員被控約砲性侵無罪，至於對兩女子偷拍部分合併執行有期徒刑11月，可易科罰金，另對C女侵占部分，罰款1萬元；全案可上訴。（資料照）

2025/05/30 13:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府消防局秘書室楊姓助理員涉嫌約砲女網友（A女），趁對方服藥神智不清性侵得逞，警方搜查楊的電腦，查出「花冊」追出另涉偷拍性影像、侵占皮包，桃園地院審理認為A女前後供詞矛盾，楊男被訴加重強制性交、強制性交部分均無罪，至於對兩女子偷拍部分合併執行有期徒刑11月，可易科罰金，另對C女侵占部分，罰款1萬元；全案可上訴。

檢警調查，楊男於前年2月21日凌晨1時許在某交友軟體約砲，結識A女後立刻趕赴A女台北住處，楊男無視A女躁鬱症服藥後全身無力且生理期無意發生關係，仍然性侵得逞，並刪除雙方交友對話紀錄後離去，事後A女打電話向家人求救報案；但法官認為Ａ女歷次指訴前後矛盾，且本案除Ａ女單一指訴外，並無其他積極證據，卷內事證不足認定被告有此等強制性交犯行，故諭知此部分無罪之判決。

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另警方在前年10月間至消防局辦公室搜索，在楊男電腦內發現「花冊」檔案，內有多名女子遭偷拍影片與照片等檔案，除A女，還有其他受害女子偷拍影片，經查楊男與C女出遊時還侵占C女皮包，楊男雖然否認侵占，但法官調查楊男電腦所存C女證件照片、楊男查詢前往鶯歌郵局導航路線圖，認定楊男確有侵占C女遺忘之皮包及金錢，罰金1萬元。

另楊男坦承約砲2名女網友時，未經同意偷錄被害人身體隱私部位及性影像，法官以犯錄影竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，犯無故以錄影攝錄性影像罪，處有期徒刑6月，合併執行11個月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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