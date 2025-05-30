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    首頁　>　社會

    小三偷吃人夫3年被抓包 法院判賠元配30萬

    蕭女偷吃人夫3年發生多次性行為，法院判須賠元配30萬元慰撫金。（示意圖）

    蕭女偷吃人夫3年發生多次性行為，法院判須賠元配30萬元慰撫金。（示意圖）

    2025/05/30 13:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蕭姓女子愛上人夫，不僅被張姓人妻抓包與丈夫3年內發生多次性行為，還在親手寫的手札中暱稱人夫「最愛的老公」、「謝謝你這一年來的陪伴，餘生要繼續黏著你了」。士林地院審理後認為蕭女與人夫交往期間發生多次性行為，讓張女身心受創甚重，判蕭女需賠償30萬元慰撫金。

    張女起訴指出，她與先生婚後育有2子，婚後生活幸福美滿，意外發現蕭女自2021年起與先生交往，蕭女親筆寫給先生的信中暱稱先生「最愛的老公」、「謝謝你這一年來的陪伴，餘生要繼續黏著你了」，且2人經常單獨出遊，交往3年期間不僅在合歡山過夜，還多次在溫泉旅館發生性行為，憤而求償100萬元慰撫金。

    蕭女則反嗆，張女提出的信件不能證明是她所寫的，也未提出她與張的先生發生性關係的證據，且張女求償100萬元的金額過高，她無力賠償。不過，張女的老公到庭證稱，她與蕭女交往期間，確實去過合歡山過夜，也去溫泉旅館發生多次性行為，至於太太所提出的手札，確實是蕭女寫給她的。

    法官認為，從事餐飲業的蕭女與人夫交往3年期間發生多次性行為，讓張女身心受創甚重，破壞張女婚姻情節重大，判需賠張女30萬元慰撫金。

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