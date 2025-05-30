司機狂追！台中物流車疑沒拉手煞車 「倒退嚕」撞5車

物流車擦撞路旁機車及民宅護欄。（讀者提供）

2025/05/30 13:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中太平區中山路一段324號蝦皮門市前，昨晚（29日）發生物流車「倒退嚕」連撞5輛機車意外，警方查出，林姓物流士手煞車未拉妥，貨車向後滑行跨過中山路對向車道，擦撞路旁機車及1處民宅門外護欄，所幸未造成路人受傷，已調閱監視器釐清肇事責任。

林姓物流士（38歲）昨晚9時47分許，駕駛物流車到中山路蝦皮店送貨，疑似停車時手煞車未拉緊，物流車向後滑行（倒退嚕）橫越中山路車道，林男見狀拚命追車，仍未及時攔截加速車體，物流車連撞路旁5輛機車，並撞擊一處民宅門外護欄後停下。

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太平交通分隊小隊長吳俊儒說，林男未將手煞車拉妥，進入蝦皮門市放置包裹期間，物流車忽向後滑行至對向車道，警方已調閱監視器釐清肇事原因，將協助車主及民宅屋主進行民事賠償。

根據「社會事新聞影音」公布影片顯示，這輛白色物流車緩緩向中山路對向「倒退嚕」，林男經路旁兩名店員提醒，快速越過中山路奔向物流車，快跑到車旁時來不及阻止，車體擦撞機車及民宅護欄。

林姓物流士狂追「倒退嚕」物流車。（擷自社會事新聞影音）

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