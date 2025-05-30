涉貪800萬判刑11年 前苑裡鎮長劉秋東免科技監控被撤銷

無黨籍苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東。（資料照）

2025/05/30 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕無黨籍苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東，任內涉及苑裡鎮公所納骨櫃增設工程綁標收賄800萬元（已繳回），苗栗地檢署去年依貪污治罪條例等罪名起訴，苗栗地院判刑11年，並裁定限制出境、出海，苗栗地檢署抗告指出，無法防止他偷渡潛逃出境，應實施科技設備監控，高等法院台中分院認為抗告有道理，撤銷原裁定，發回苗栗地方法院重新裁定。

苗栗地檢署起訴指控，苑裡鎮納骨塔於2021及2022年分別增設一、二樓納骨櫃位工程，一樓以約3103萬元得標，二樓以約4362萬元得標；廠商李姓男子、郭姓男子獲知納骨櫃所需的耐燃二級SMC複合材料，於國內僅有2間公司製造販售，二人以綁定材料方式，使其他納骨櫃廠商無法投標採購案，並涉嫌行賄劉秋東800萬元，苗栗地院判刑11年，並裁定限制出境、出海。

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苗栗地檢署抗告指出，劉犯下貪污罪，圖謀私利，不僅減損公共工程品質，更已戕害人民對公務員廉潔、公正的信賴，如逃匿而無法審判與執行，對於國家刑事司法權行使與公共利益維護必有重創，苗栗地院僅限制出境、出海，無法防免他以偷渡方式潛逃出境。

檢方強調，劉秋東具有相當人脈及資力，其本案犯罪所得達800萬元，若為逃避追訴，有可能另循非法方式離境，限制出境、出海，不足以防逃，應有實施科技設備監控的必要。

高等法院台中分院認為，劉於今年4月30日接受訊問時，法官問「對於檢察官所建議使用個案手機，搭配限制出境、出海之方式，有何意見？」他答稱：「沒有意見」，合議庭法官認為，「個案手機」對於被告之自由權、隱私權生活干預程度可謂相當輕微，苗栗地院認為劉東秋有逃亡之虞，又沒說明為何沒有無以「個案手機」進行科技設備監控必要的理由，據此撤銷一審原裁定，發回苗栗地方法院審酌後，更為適法的裁定。

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