射擊考核「捷警比分局準」 李柏毅：逮捕術、體測排行也怪怪的

台北市議員李柏毅近日在議會大會質詢表示，體能、逮捕術、射擊都是警察機關長年測驗項目，不過去年市警局警技考核成績排行榜出現部分「怪象」。（圖取自議會直播影片）

2025/05/30 12:24

〔記者董冠怡／台北報導〕警察工作危險性高也考驗體能負荷，因此平日訓練很重要，以利快速、有效應對突發狀況，維護社會秩序同時確保執勤安全。台北市議員李柏毅近日在議會大會質詢表示，體能、逮捕術、射擊都是警察機關長年測驗項目，不過去年市警局警技考核成績排行榜出現「捷運警察射擊準度贏過分局員警」等「怪象」，成績不理想的部分須加強；警察局長李西河允諾「照辦」。

李柏毅指出，根據去年的警技考核成績排行，射擊項目刑事警察大隊第一、捷運警察隊與南港分局並列第三，捷運警察射得比多數分局員警都還要準；逮捕術部分，捷運警察仍是第一、交通警察大隊排名第二、刑大第三，刑大逮捕能力比交大還差；體能測試婦幼警察隊第一、少年警察隊第二、刑大第三，質疑是否追婦孺需較用力？

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「雖然警察同仁都很辛苦，但是數據呈現情況怪怪的。」他要求各警察單位主管，成績好繼續保持，成績不理想則加強努力。對此，李西河說，「照辦、照辦。」

市警局訓練科說明，各分局員警因需輪班執勤及擔服深夜勤務，多少會影響測驗成績，今後將持續落實訓練，對於動作不標準成績不好者，由教官、助教從旁個別指導，也會聘請專業師資訓練教官、助教，以及鼓勵員警自我訓練體能。

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