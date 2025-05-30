髮型設計師忍不住口交男客 賠65萬元換免蹲苦窯

吳姓髮型設計師賠償65萬元，台中高分院二審減刑改判1年10月，緩刑4年，免除他蹲苦窯。（記者張瑞楨攝）

2025/05/30 12:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中吳姓男髮型設計師於2023年間，到男客人住處理髮，趁男客熟睡時，拉下男客內褲口交，一審審理時，吳男辯稱兩人都是同性戀，他沒有性侵害犯意，一審認為他傳訊息道歉，還強調「我沒經過你的同意，在你熟睡的時候幫你吹」，足以證明觸犯乘機性交罪，判刑3年2月，吳男賠償65萬元上訴二審，二審改判1年10月，緩刑4年，免除他蹲苦窯之災。

判決書指出，吳男是髮型設計師，2023年3月30日受男客人邀請，到男客住處剪髮，抵達時已經是31日凌晨0時許，剪髮至凌晨1時許，男客好意留宿吳男，不料，吳男卻趁男客熟睡不知抗拒之際，拉下男客內褲口交，男客驚醒時，發覺吳男持手機對著自己下體而報警。

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台中地方法院審理時，吳男否認有任何趁機性交犯行，他辯稱，是男客先用手抓一下他的生殖器，「我以為他有這個意思」，結束之後，他怕開燈會刺眼，就開啟手機的手電筒功能幫男客清理，另外，他承認之後自己傳送簡訊給男客，「我先跟你說抱歉，早上起來的時候，我沒經過你的同意，在你熟睡的時候幫你吹」，他強調自己會道歉，是對方一直質問他，道歉不是因為他犯案，他與男客都彼此知道是同性戀，另外，男客也於案發後向朋友說，「拿到賠償我就當賺錢」、「不會影響我生活」，足以認定男客沒受害之感。

法官認為，吳男之後還傳訊息給男客，「我知道兩件事都很不禮貌」，男客回應「很噁欸」，吳男回應「對不起」、「我這樣子真的很齷齪」、「沒有禮貌」、「抱歉，我現在也覺得自己好髒」，還哀求男客「給我一個改過自新的機會好嗎」，顯示男客指控被吳男趁機性交之說可以採信，依乘機性交罪判處吳男3年2月徒刑。

吳男上訴二審，他強調已與男客和解，他願意賠償65萬元，已經在今年（2025年）5月6日調解庭當場給付35萬元，其餘30萬元分期付款，吳男並坦承認罪，指自己年紀尚輕、一時情難自控而觸法，現已深感懊悔，且已向對方表示歉意，請二審考量他無前科，並深刻反省，現從事志工服務，量處更輕之刑或宣告緩刑。

高等法院台中分院二審認為，吳男觸犯的罪名，最輕本刑是3年起，但他已經賠償被害男客，縱使判最輕3年，尚有情輕法重的過苛情形，爰依刑法第59條「犯罪情狀顯可憫恕」酌量減刑，改判1年10月，緩刑4年，可上訴三審。

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