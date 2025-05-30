小農品牌偷換成光泉鮮乳 連鎖手搖飲告加盟店求償200萬

新營一間「双十八木」加盟飲料店，被總店發現把小農品牌的鮮乳換成光泉鮮乳，解約後又另開新品牌「日丈五」原址營業，法院判決違約，須賠償總額120萬元。（資料照）

2025/05/30 11:45

〔記者王捷／台南報導〕強調支持小農、使用「都市養牛人」鮮乳的手搖飲品牌「双十八木」，新營一家加盟店被發現偷用光泉鮮乳，解加盟後還在原址開新品牌「日丈五」違約，「双十八木」求償200萬。台南地方法院認定違約明確，判賠120萬元。

梁姓加盟人原在新營經營加盟「双十八木」門市，雙方於2020年簽約，2023年10月終止契約。「双十八木」主張，加盟期間內梁男等人違規採購非指定原料，甚至將光泉牛乳灌入都市養牛人瓶中販售，且後續又違反競業條款，在原址開設「日丈五」飲料店。

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「双十八木」派員稽查時，發現店內冰箱存有光泉鮮乳與他牌果汁，且現場店員簽名確認違規，之後梁男簽下終止協議書，內容載明違反契約條款且無保留意見，法院據此認定違約成立，但梁男辯稱，原瓶僅為備用，未實際使用，並稱雙方當時約定不再追訴，但法官不採信。

至於競業禁止條款，「双十八木」認為，加盟店解約兩個月後就在原址重新開張，換品牌為「日丈五」，仍由原班人馬經營。法院調閱社群平台貼文、統一發票與稅籍登記資料，認定被告確實利用原品牌累積的經驗與客源，與總部直接競爭。

儘管兩項違約行為成立，法官仍依民法規定酌減賠償金額，民事庭認為，雖然梁男更換牛乳，有誠信與商譽損害，但實際未造成重大食安事故，另外對於競業合約，仍需要顧及市場競爭自由與被告經濟生存，最終改判應賠120萬元。

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