吸毒母喊不同意...... 舅舅「哭整路」打動法官准收養外甥

吸毒的母親反對出養親生兒，但舅舅落淚說出陪伴過程，外甥也認同舅舅扮演父親的角色，法官動容裁准收養。（記者王捷攝）

2025/05/30 11:28

〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院裁定一件舅舅收養外甥的案例，雖然因吸毒入獄的生母不同意出養，但舅舅送外甥入軍校後，在火車上一路哭回台南的深情對話，打動法官，認定收養有其必要，才符合未成年子女最佳利益。

外甥的父母長年因毒品案件入監，父親7年無音訊，母親目前仍在服刑中，父母兩人對孩子成長過程幾無參與。法院早前已裁定停止其親權，並指定由舅舅擔任監護人。實際上，外甥自幼即由舅舅撫養長大，生活、學業、疾病照顧皆由舅舅一手承擔。

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法官特別記載調查記錄，舅舅說，每個禮拜都帶外甥去玩，陪他騎車、溜直排輪、看表演、聽音樂，連尾牙、出國旅遊都一起參加，也會跟同事討論怎麼帶小孩，很多同事都看著外甥長大。甚至他一邊哭一邊說，之前送外甥到軍校報到後，回程時一個人坐火車從高雄哭回台南，想到外甥早早就要獨立，心中充滿不捨。

外甥提到，舅舅在他生病時親自照料，幫忙思考未來方向、分析讀軍校的利弊，舅舅開心的時候會跳舞，他會跟著一起跳，舅舅騎車時會唱歌、他也會跟著一起唱，看到舅舅喜歡打電動、拿到PS5很開心，他也跟著開心，從小到大都是舅舅照顧，舅舅等於是他的父親。

生母表達不同意收養，稱不想與孩子斷絕關係，但法院指出她早已失去親權，且未盡教養義務，這件收養案的關鍵在於建立穩定歸屬與法律保障，收養對外甥未來發展具有實質正面意義，因此裁定由舅舅收養外甥。

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