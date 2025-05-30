台中油漆工調戲酒促小姐 伸鹹豬手拍打屁股一下的代價很高

林姓油漆工伸鹹豬手拍打酒促小姐屁股一下，代價是拘役50日，可易科5萬元罰金。示意圖，與本案無關。（資料照）

2025/05/30 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓油漆工於去年（2024年）11月，在中市一家KTV內，見推銷酒品的酒促小姐走過身旁，突然伸出鹹豬手拍打臀部，酒促小姐嚥不下這口氣報警，台中地方法院認為林男是一種偷襲式、短暫式、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，使酒促小姐有不舒服感覺，依《性騷擾防治法》判林男拘役50天，得易科罰金5萬元與上訴。

判決書指出，國中畢業的林姓油漆工，去年11月28日深夜11時許，在KTV喝酒作樂時，趁酒促小姐從身旁走過、不及反抗之際，以手掌拍打臀部1次，酒促小姐報請中市警局第一分局控告林男，林男於警詢、偵查都坦承不諱。

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法官認為，《性騷擾防治法》第25條規定，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸臀部等身體隱私處，稱為「性騷擾」，是指對被害人身體為偷襲式、短暫式、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，而使人有不舒服感覺，林男趁酒促小姐不及抗拒之際，突然伸手觸摸（拍打）臀部，足以引起酒促小姐嫌惡且有受強烈冒犯之感，具有性相關調戲含意，並足令人感受到不舒服，破壞酒促小姐享有關於性、性別等與性有關的寧靜，以及不受干擾之平和狀態，屬於性騷擾，認定林男構成性騷擾罪，判處拘役50日。

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