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    端午連假首日澎湖機場接送車輛多 馬公航警所意外逮到酒駕者

    航空警察局高雄分局馬公分駐所員警，執行機場交通秩序維護，意外開出酒駕罰單。（民眾提供）

    航空警察局高雄分局馬公分駐所員警，執行機場交通秩序維護，意外開出酒駕罰單。（民眾提供）

    2025/05/30 11:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場是澎湖主要出入空運門戶，觀光旺季加上端午連假首日，今（30）日出現大批接送車潮，停放在機場各出入口，但依法必須人在車上，機動性移動車輛，不然航空警察局高雄分局馬公分駐所員警就會進入航廈，廣播尋找車主移車，今日上午卻意外開出酒駕罰單。

    根據了解，今日上午8時45分，航空警察局高雄分局馬公分駐所員警，執勤機場週邊交通巡邏，在航廈出入口發現1輛汽車，駕駛不在車上，因此記下車號，前往航廈廣播尋人，不多久就出現1名男子行色匆匆，由航廈內趕出來，向員警表明是開車來機場接親友，車輛暫時停放，想要進去看班機抵達沒有？

    由於員警聞到男子散發渾身酒氣，加上滿臉通紅，因此隨口問了1句是否有喝酒？男子倒也老實，坦承自己有喝酒，因此員警立即通報所內，由所長黃文杰率備勤員警，帶著酒精測試器趕往出入口，依法讓男人休息15分鐘，並提供飲水，再行進行酒測，由於航警所大動作，加上在人來人往的出入口，引發路過民眾側目，但男子酒測全程都相當配合。

    經過酒測後，男子酒測值達0.45，已超過刑事責任0.25毫克及行政責任0.15毫克以上，因此航空警察局高雄分局馬公分駐所製作筆錄，並隨案移送馬公警分局，再送往澎湖地檢署裁罰。結果男子親友沒接到，反而先吃上罰單及公共危險官司，這個端午節變得不好過，一切都是酒精惹的禍。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    親友沒接到，反而先吃上酒駕罰單，並可能有牢獄之災。（民眾提供）

    親友沒接到，反而先吃上酒駕罰單，並可能有牢獄之災。（民眾提供）

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