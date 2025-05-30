北市Uber衝撞13輛汽機車1人傷 駕駛被拖出、傷者哀嚎畫面曝光！

肇事駕駛車禍後繼續慢速行駛，被熱心民眾拖下車後，全身癱軟碎念「我好累」，受傷男子倒在路邊哀號的畫面也在網路曝光。（圖擷取自臉書）

2025/05/30 10:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市永康街昨日深夜發生一起車禍事件，一輛多元計程車失控衝撞13輛機車與1名路人，造成1人受傷，肇事駕駛車禍後繼續慢速行駛，被熱心民眾拖下車後，全身癱軟碎念「我好累」，受傷男子倒在路邊哀號的畫面也在網路曝光。

臉書粉專「台灣讚警」PO出一段影片，影片中可以看到2名民眾跑向肇事的車輛，打開車門將陳男拖出，陳男全身癱軟，念念有詞「我好累」，鏡頭一轉可以看到受傷的男子倒在路邊不斷哀嚎。

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綜合媒體報導，56歲陳男駕駛多元計程車自稱案發前是要返回家中，在沿愛國東路西往東直行過金華街183巷後，疑精神不濟，不慎偏向於台北聖殿教堂旁，並與停在路旁3輛汽車發生碰撞後，仍繼續往前行駛，至金華街199巷與麗水巷口時，又擦撞停在路旁10輛機車。

警方獲報後趕抵現場，發現現場一片狼藉，機車被撞得四散至人行道上，陳男的車也被撞得車頭全毀，警方立刻協助受傷的張男送醫，張男右大腿開放性骨折，所幸目前無生命危險，陳男則拒絕送醫，詳細事故原因仍待調閱監視器進一步釐清，全案已依規定處理。

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