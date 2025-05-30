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    詐團車手黑吃黑當街強盜309萬 北市警循線追緝逮4嫌送辦

    林姓車手被呂嫌等人壓制在地痛毆。（記者劉慶侯翻攝）

    林姓車手被呂嫌等人壓制在地痛毆。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/30 10:11

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警士林分今日宣佈破獲3月間在通河西街前發生的309萬元結夥強盜案。警方證實是詐騙集團黑手間的黑吃黑。呂姓嫌犯得知林姓車手去取贓款，便夥同另3名共犯埋伏伺機強盜，過程中還將林男鼻樑打骨折。警方循線逮獲呂等4嫌。全案現依夥攜帶兇器強盜罪，依法提起公訴。

    警方調查，34歲的呂姓主嫌，是被警方註記的天道盟雙和會成員，曾有組織犯罪、詐欺、洗錢、毒品、恐嚇等刑案紀錄；25歲的張嫌則有恐嚇、妨害名譽、重利、殺人未遂等刑案紀錄，倆人算得上是前科累累。

    呂嫌是由綽號「偉偉」的詐騙集團成員介紹認識同夥張嫌。張男無意間得知擔任車手的林男有面交取款的機會，屆時可能會取得大筆現金，兩人便再找來莫嫌共同策劃搶案，並由劉嫌安排車輛接應。

    3月25日下午4時許，呂嫌等人駕車在通河西街254號前埋伏。當林男攜帶裝有現金的黑色背包出現時，張男與呂男先下車攔阻並壓制林男。莫男手持鎮暴槍恫嚇。林男過程中遭毆打致鼻骨骨折，裝有309萬元贓款的背包遭搶走。

    警方調查，4嫌駕車逃往桃園市新屋區某巷內棄車，期間，呂男取得5萬元贓款先行離開。張男等人則在桃園市中壢區某加油站旁停車場再度更換車輛，企圖製造斷點，防止警方追查。

    北市警土林分局在案發後經組成專案小組，並大量調閱街頭監器畫面，逐步鎖定呂、張等嫌行進路線，月前將4嫌先後逮捕歸案。檢察官偵查後認定，呂、張嫌等人的行為已觸犯刑法結夥攜帶兇器強盜罪嫌，屬7年以上有期徒刑之重罪，將從重求處。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方尋獲被呂嫌等人棄置的作案用贓車。（記者劉慶侯翻攝）

    警方尋獲被呂嫌等人棄置的作案用贓車。（記者劉慶侯翻攝）

    呂嫌等人被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

    呂嫌等人被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

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