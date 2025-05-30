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    高雄男誘3少女裸聊再側錄 65網友掏錢買下性影像

    張姓男子誘3名未成年少女裸聊再側錄性影像，上網販售賺了10萬多元被法官重判徒刑9年2月。（情境照）

    張姓男子誘3名未成年少女裸聊再側錄性影像，上網販售賺了10萬多元被法官重判徒刑9年2月。（情境照）

    2025/05/30 09:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕有詐欺前科的張姓男子，在網咖誘使3名未成年少女和他裸聊，張男趁機側錄下3少女的私密影像，再以「林口妹妹愛外約」、「在宿舍邊聊天邊摸奶」為標題的影片拿去「UT聊天室」及「85TUBE」販售，吸引65位網友掏錢購買，張男賺了10萬多元，被法官依違反兒少法重判徒刑9年2月。

    判決指出，2020年7月，張男在網咖結識未成年少女小美（化名），他透過話術取得小美信任後，小美與他透過電腦螢幕開始裸聊，張男則趁機側錄，並把影片取名為 「在宿舍邊聊天邊摸奶」；同年8月，張男利用同樣手法拿到另名未成年少女小琪（化名）的性影像後，把影片取名為「林口妹妹愛外約」後，儲在Google雲端硬碟中伺機販售。

    2023年8月15日，張男在前鎮區某網咖結識未滿12歲的小花（化名），他化名「徐紫瑩」假冒為16歲女性與小花聊天，再傳了一段女性的裸體影片給小花，騙她是自己的私密影像，待取得小花信任後，要求小花開啟視訊鏡頭裸露身體聊天，再趁機側錄小花的裸體影像。

    張男取得3段未成年少女性影像後，陸續在「UT聊天室」及「85TUBE」等網站以每部影片1000至2500元進行公開販售，短短3個多月，就吸引65位網友掏錢購買，張男賺了10萬4千多元；小花家人報警，警方順利逮捕張男，高雄地方法院審理時，張男坦承犯行，法官認為他違反3名少女意願拍攝性影像，並上網販售牟利，所為對於3少女身心健康與人格發展均造成深遠且嚴重的不良影響，因此依兒少法重判他徒刑9年2月，可上訴。

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