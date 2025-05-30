台中男心肌梗塞路口昏迷 幸附近有警與護理師趕到CPR救命

警察初步急救後，交由救護車急救員接手，林男並恢復生命跡象。（五分局提供）

2025/05/30 09:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天（29日）晚間7時許，50歲林姓男子騎乘機車於路口停等紅燈時，突然無預警倒地失去意識，一旁熱心民眾大聲呼救，適逢擔服交通整頓勤務路途的中市警局第五分局北屯所警員施呈諭在附近，立刻施以CPR（心肺復甦術），後續有1名女護理師協助，救護車到場後，救護員接手CPR並給予AED電擊，林男始恢復自主呼吸心跳，醫師診斷為心肌梗塞，於醫院觀察中。

林男當時騎乘機車於北屯區軍功路、東山路口停等紅燈時，突然倒地昏迷，身旁民眾大聲呼救，北屯所警員施呈諭正在對向路口，他立刻跑到林男身旁，先疼痛刺激與測量脈搏及心跳，確認均無反應，遂施以CPR。

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後續一名女護理師主動協助，並交由救護車急救員接手急救，林男恢復自主呼吸心跳，送至台中慈濟醫院救治，林男送抵醫院時已恢復生命跡象，經醫師診斷為心肌梗塞，後續仍需進一步治療與觀察。

事發後，警方詢問林男，林男已經完全忘記整個過程，他很幸運在與死神拔河時，於黃金搶救時間，有警察及護理師全程輪番合力進行心肺復甦術（CPR），才得以重獲新生，員警也通知林男家屬前往陪伴。

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