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    偷機車置物箱內皮夾四處盜刷 被警傳喚假裝拾獲送繳被識破

    蔡姓男子竊取路邊停放機車的置物箱內財物。（記者劉慶侯翻攝）

    蔡姓男子竊取路邊停放機車的置物箱內財物。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/30 08:38

    〔記者劉慶侯／台北報導〕47歲蔡姓男子涉嫌竊取路邊停放的機車置物箱內皮夾後大肆盜刷，最終被警循線鎖定身分傳喚。蔡嫌卻異想天開，隨機挑個派出所，假裝是好心拾獲皮夾的路人繳出皮夾，再到北市警中正一分局接受調查。但警方蒐證完備戳破謊言，依竊盜罪嫌送辦。

    北市警中正一分局仁愛路派出所日前接獲王姓被害人報案，稱收到銀行簡訊通知有一筆消費紀錄，但他當時並未刷卡消費驚覺異常，才發現放在機車置物箱內的皮夾遭竊。

    警方後續調閱發地點的街頭監視器畫面，發現當時有名男子在被害人的機車前置物箱竊取皮夾，經沿線追蹤，對方後來不只到超商消費，甚至前往附近的店家沿途消費。警方鎖定蔡姓男子涉嫌，於是發出傳喚通知書要求到案說明。

    蔡男接到警方通知書，得知自已惡劣行逕可能曝光，便在到案應訊說明日期前，趕緊隨機先挑選個派出所報案，誆稱在路上拾獲皮夾，製造是好心人的假象，以為便可規避刑責。

    怎料警方早已蒐證完備，將沿途的監視畫面放出，當場讓蔡嫌無話可說，警訊後依竊盜罪嫌函送台北地方檢察署偵辦。

    警方表示，如有拾獲他人物品，務必通知警方或送至派出所，切勿拖延或擅自翻動、檢視物品，以免觸犯侵占或竊盜等罪。

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