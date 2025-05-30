為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    轟！台東成功鎮海產店凌晨瓦斯氣爆 附近民宅門窗震動

    氣爆後才冒出熊熊火光，警消前往灌救，約40分鐘即告撲滅。（民眾提供）

    氣爆後才冒出熊熊火光，警消前往灌救，約40分鐘即告撲滅。（民眾提供）

    2025/05/30 06:16

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今天凌晨0時，台東縣成功鎮居民都被巨響嚇起，位在港區一間知名海產店外疑似發生瓦斯氣爆，雖緊鄰港邊，但位在鬧區民宅都能感受到玻璃震動，爆炸聲響還連傳2次，所幸當時店內無人，小鎮深夜也少行人經過，未造成傷亡。

    今凌晨0時左右，警消獲報位在成功鎮港邊某間海產店發生瓦斯氣爆，據報一樓鐵皮建物陷入火海，大批警消到場後發現部分一樓建物燃起熊熊烈焰，屋外瓦斯桶更是冒出火光，由於傳出氣爆與大火，警消不敢掉以輕心，除成功分隊，東河、長濱也分頭馳援。

    火勢很快即被壓制，建物本體烈焰在水線灌救下，不到15分鐘即被控制，剩餘則靜等瓦斯桶內氣體燒盡，火警時間不到40分鐘，屋主在警消清查火場時也才趕到，火勢雖大且駭人，幸無人傷亡，建物本身約燃燒9平方公尺，詳細起火原因仍待調查。

    附近民眾表示，在火災當下，只是聽到爆炸巨響，還炸了2次，卻沒有看到大火隨之冒出、只聞到濃濃瓦斯味，直到走近時才看到突然烈焰衝天照亮街道。另有民眾住在離火警現場700公尺處，他說當下鐵門、玻璃窗晃動，本以為是地震卻未感受到地面晃動，直到消防車呼嘯而過才發現原來是火警。

    港區一間知名海產店外疑似發生瓦斯氣爆。（民眾提供）

    港區一間知名海產店外疑似發生瓦斯氣爆。（民眾提供）

    大批警消到場後發現部分一樓建物燃起熊熊烈焰，屋外瓦斯桶更是冒出火光。（民眾提供）

    大批警消到場後發現部分一樓建物燃起熊熊烈焰，屋外瓦斯桶更是冒出火光。（民眾提供）

    現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

    現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

    現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

    現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

    現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

    現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播