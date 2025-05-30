轟！台東成功鎮海產店凌晨瓦斯氣爆 附近民宅門窗震動

氣爆後才冒出熊熊火光，警消前往灌救，約40分鐘即告撲滅。（民眾提供）

2025/05/30 06:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天凌晨0時，台東縣成功鎮居民都被巨響嚇起，位在港區一間知名海產店外疑似發生瓦斯氣爆，雖緊鄰港邊，但位在鬧區民宅都能感受到玻璃震動，爆炸聲響還連傳2次，所幸當時店內無人，小鎮深夜也少行人經過，未造成傷亡。

今凌晨0時左右，警消獲報位在成功鎮港邊某間海產店發生瓦斯氣爆，據報一樓鐵皮建物陷入火海，大批警消到場後發現部分一樓建物燃起熊熊烈焰，屋外瓦斯桶更是冒出火光，由於傳出氣爆與大火，警消不敢掉以輕心，除成功分隊，東河、長濱也分頭馳援。

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火勢很快即被壓制，建物本體烈焰在水線灌救下，不到15分鐘即被控制，剩餘則靜等瓦斯桶內氣體燒盡，火警時間不到40分鐘，屋主在警消清查火場時也才趕到，火勢雖大且駭人，幸無人傷亡，建物本身約燃燒9平方公尺，詳細起火原因仍待調查。

附近民眾表示，在火災當下，只是聽到爆炸巨響，還炸了2次，卻沒有看到大火隨之冒出、只聞到濃濃瓦斯味，直到走近時才看到突然烈焰衝天照亮街道。另有民眾住在離火警現場700公尺處，他說當下鐵門、玻璃窗晃動，本以為是地震卻未感受到地面晃動，直到消防車呼嘯而過才發現原來是火警。

港區一間知名海產店外疑似發生瓦斯氣爆。（民眾提供）

大批警消到場後發現部分一樓建物燃起熊熊烈焰，屋外瓦斯桶更是冒出火光。（民眾提供）

現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

現場冒出熊熊火光，警消前往灌救約40分鐘即告撲滅。（消防局提供）

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