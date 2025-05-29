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    高雄1年多來行人主要肇事交通事故251件 鳳山最多

    高雄1年多來行人主要肇事交通事故251件。（記者陳文嬋攝）

    高雄1年多來行人主要肇事交通事故251件。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/29 23:33

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄1年多來行人主要肇事交通事故251件，造成9人死亡、224人受傷，以鳳山區47件最多，主要事故熱點為三民區鼎山街，警方加強取締1811件，今年違規闖紅燈比去年增加，提醒民眾守法維護安全。

    依據交通部道安資訊平台最新統計，高雄市去年行人主要肇事交通事故217件，造成死亡7人、受傷194人；今年以來行人主要肇事交通事故34件，造成死亡2人、受傷30人。

    行政區以鳳山區47件最多，其次為三民區36件、苓雅區22件；主要事故熱點為三民區鼎山街發生5件最多，其次鳳山區新富路、左營區蓮潭路、前金區中華三路各發生4件。

    經分析肇事原因以穿越道路未注意左右來車最多，其次未依標誌或標線穿越道路、未依號誌或手勢指揮（示）穿越道路，均違反道路交通管理處罰條例，處以500元罰鍰。

    警方為防制行人交通事故，提升用路人通行安全，自去年8月以來規劃路口不停讓行人專案執法，針對行人違規及駕駛不禮讓行人，均嚴加攔查取締，以減少事故發生。

    警方加強取締行人違規，今年以來取締722件，總計開罰36萬元，以違規闖紅燈402件最多，其次為不依規定穿越車道301件；去年取締1089件，總計開罰54萬元，以不依規定穿越車道652件最多，其次為違規闖紅燈390件。

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