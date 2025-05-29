交友軟體伸狼爪！彰化男找未成年女嘿咻 下場曝光

彰化一名送貨員網路結識未滿16歲少女，帶至摩鐵發生性關係。（示意圖）

2025/05/29 22:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名送貨員透過交友軟體結識未滿16歲少女，不僅脅迫對方在車內口交，還帶至摩鐵發生性關係，甚至誘騙另一名小學六年級女童傳送「穿網襪大腿照」，企圖引誘女童露出私密處。彰化地院審理，認定他違反「對未成年性交罪」且為累犯，判處有期徒刑2年。

判決書指出，該男子於2023年某日，透過網路交友軟體認識就讀國三的少女，兩人常以老公老婆互稱，同年7月14日，男子開車前往少女住處附近，強迫她在車內為其口交；同年8月20日，又駕車載少女至汽車旅館發生性行為。後來少女家長得知，憤而報警。

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男子辯稱，不知少女年齡，但法官依據雙方對話紀錄及少女證詞，認定他明知被害人未滿16歲，仍執意犯案，觸犯《刑法》第227條「與未成年性交罪」。

法官審理，男子過去曾因妨害性自主案件被判刑2年2月，2020年假釋出獄後5年內再犯本案，依法加重刑責。法官認為他對刑罰反應力薄弱，且兩次犯行時間、地點不同，最終判處兩罪各1年8月，合併執行2年。

此外，檢方也指控該男子於2023年12月透過IG誘騙一名國小六年級女童，要求她傳送「穿網襪露大腿根部」的照片，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》。但法官審理後認為，照片中女童雙腿閉合，無性暗示動作，且無法辨識容貌，未達「性影像」標準，因此判決此部分無罪。

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