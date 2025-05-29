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    北院6/5勘驗柯文哲隨身碟 1原因排除「Women」資料夾

    前台北市長、民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    前台北市長、民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    2025/05/29 22:33

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，定下週四（6月5日）全日進行勘驗程序，包括在前台北市長柯文哲家中搜索扣押的A1-37隨身硬碟，外傳包括疑似有收藏若干「不雅片」的「Women」資料夾，但北院晚間表示，除非當事人同意，勘驗的資料夾原則上不包含「Women」路徑，檢方也未聲請勘驗「Women」資料夾路徑。

    前台北市長柯文哲今年3月20日當庭指控，檢察官林俊言偵查時以其隨身硬碟中的「不雅片、不雅照」威脅他認罪，幸好他妻子陳佩琪「家教甚嚴」，沒有不雅片。

    而檢方聲請勘驗扣案行動硬碟中的部分特定資料夾路徑，以證明該硬碟是柯文哲親自使用，其內的資料夾分層是由柯文哲親自製作、檔案由柯親自存檔，資料夾路徑可顯示製作者、存檔者、修改時間；法官請檢方盡快提出路徑擷圖，供法院參酌。北院晚間澄清勘驗標的不包括「Women」資料夾。

    6月5日上午除了勘驗硬碟資料夾路徑，還將勘驗2021年9月9日北市都委會會議紀錄與錄音，以及都委會前執秘劉秀玲前天作證時，提供給法官的2021年8月10日第3次便當會上，市議員應曉薇批評不在場的劉秀玲、揚言「把劉換掉」的錄影畫面。

    5日下午將依柯文哲的聲請，勘驗北市前副市長彭振聲去年9月3日、4日在北檢的偵訊錄音，前者時長2小時14分鐘，後者17分鐘。柯原也有聲請勘驗都發局前總工程司邵琇珮的北檢首次偵訊錄音，則保留至6月3日詰問完邵女後，再決定是否還要勘驗。

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