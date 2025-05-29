5/29 威力彩頭獎連27摃下期衝8.4億！今彩539也摃龜

第114000131期今彩539頭獎摃龜，第114000043期威力彩頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/05/29 22:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（29日）開獎的第114000131期今彩539頭獎摃龜；第114000043期威力彩頭獎連27期摃龜，頭獎下期獎金上看8.4億元。

第114000043期威力彩中獎號碼為「第一區：05、06、09、20、22、35。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共114注中獎，每注可得2萬元；伍獎共691注中獎，每注可得4000元；陸獎共4847注中獎，每注可得800元；柒獎共9307注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬9114注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬3457注中獎，每注可得100元；普獎共10萬7734注中獎，每注可得100元。

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第114000131期今彩539中獎號碼為「04、18、28、30、31」。頭獎摃龜；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5544注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2196注中獎，每注可得50元。

第114000131期39樂合彩中獎號碼為「04、18、28、30、31」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共181注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8434注中獎，每注可得1125元。

第114000131期3星彩中獎號碼為「933」。壹獎共49注中獎，每注可得5000元。

第114000131期4星彩中獎號碼為「3889」。壹獎共31注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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