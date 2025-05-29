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    彰化失智嬤騎單車數10公里走失 「這句話」讓協尋警員眼眶紅了

    彰化二林八旬老婦（中）思念離世的兒子，23日下午騎腳踏車前往30多公里外的公墓尋子。（民眾提供）

    彰化二林八旬老婦（中）思念離世的兒子，23日下午騎腳踏車前往30多公里外的公墓尋子。（民眾提供）

    2025/05/29 21:44

    〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節將至，彰化二林一名八旬老婦思念多年前離世的兒子，23日下午騎腳踏車離家，疑似前往30多公里外的公墓，直到天黑仍未歸，家屬報警求助。所幸警方深夜平安尋獲。老婦說「想去看看兒子，卻迷路了」離家真相曝光，讓警員眼眶都紅了。

    據了解，老婦疑似患有輕微失智，兒子安葬於社頭鄉一處公墓，當天老婦不告而別，家屬懷疑她是想在端午節前夕去探視亡子，未料迷失方向，也沒手機無法求救。

    二林分駐所獲報後，副所長洪宗郎立即指揮警員調閱監視器，並通報鄰近分局展開協尋，影像顯示，老婦於下午5點許自斗苑路往東出發，一路騎經埤頭、北斗，朝社頭方向前進，最後消失鏡頭。

    警方與家屬見狀，開始沿線逐一追查，終於在晚間11點，於田中鎮山腳路發現老婦，當時她坐在路旁神情疲憊，見到家屬趕到，只輕聲道：「我想去看看兒子，可是迷路了」。

    眾人將老婦平安送返家，洪宗郎得知人已尋回，激動落淚說「平安就好，平安最重要」家屬也感謝警方不眠不休協尋。芳苑分局長宋俊良呼籲，家中若有失智長者，可申請愛心手鍊或配戴可識別物，守護每一位迷途者平安回家。

    二林分駐所副所長洪宗郎得知老婦順利尋回，激動落淚對她說「平安就好，平安最重要」。（民眾提供）

    二林分駐所副所長洪宗郎得知老婦順利尋回，激動落淚對她說「平安就好，平安最重要」。（民眾提供）

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