高雄警車撞癱中鋼員工 市警局判國賠799萬

中鋼朱姓員工騎車被警車撞癱，高雄高分院判市警局國賠。（記者鮑建信攝）

2025/05/29 23:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕中鋼朱姓員工騎車途中，與曾姓警員駕駛的警車碰撞，導致右眼失明、肢體癱瘓，夫妻要求國賠共2千多萬元，高等法院高雄分院認定警方未禮讓直行車先行確有過失，判決賠償799萬元。

原告朱男指出，2016年11月25日下午，市警局交通大隊前鎮分隊曾姓警察，駕駛警車沿高市小港區山明路行經宏平路交岔路口時，欲左轉駛入宏平路，未依規定禮讓直行車，雙方發生碰撞，造成右眼失明、左肢永久性癱瘓等傷勢。

請繼續往下閱讀...

朱男表示，每月薪資平均69569元，已無法繼續工作，還需要看護照料，警方執行公務有過失，依國家賠償法聲請給付勞動能力損失1350萬元、精神慰撫金600萬元、看護、醫藥等費用共2076萬元。

他的妻子則說，如今身兼父職照顧7歲及9歲的幼女，一肩扛起生活重擔，也要求賠償200萬元精神慰撫金。

被告市警局表示，交通肇事的過失責任比例未明，並認為朱男請求勞動能力損失，應以其勞保投保薪資每月45800元為基準，並說，朱姓夫婦求償精神慰撫金均過高。

高雄地院勘驗行車紀錄器後，認為曾員搶快左轉，未禮讓直行車先行，為主要肇事原因，應負65%過失責任，並審酌朱姓夫婦請求慰撫金等過高，認為警方應給付822萬元比較合理。

兩造均不服上訴，高雄高分院審理後，仍認定曾員有過失，但朱妻求償沒有理由駁回，朱男求償部分應再加賠18萬元，共799萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法