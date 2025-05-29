最高行前院長林奇福捲入翁茂鍾案被追回獎章、獎金「老東家」這樣判

林奇福（見圖）上訴後，最高行政法院認為全案尚有調查必要，廢棄發回北高行更一審查明。（資料照）

2025/05/29 20:36

〔記者楊國文／台北報導〕前最高行政法院院長林奇福2008年退休時，獲司法院頒發「一等獎章」，還獲「老東家」最高行政法院頒發5400元獎勵金。不過，他捲入富商翁茂鍾案，司法院、最高行2021年撤銷獎章、獎金，要求繳回。林奇福提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，縱使林奇福接受飲宴或餽贈，也不能否定他對司法或審判工作的貢獻，且尚未受判決懲戒或有罪確定，撤銷司法院、最高行的處分；上訴後，最高行政法院認為全案尚有調查必要，今天廢棄發回北高行更一審，予以查明。

林奇福曾任最高行政法院院長、法官，2008年退休時，獲司法院頒贈一等司法獎章及最高行政法院核定5400元獎勵金。

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不過，司法院2021年做成行政調查報告認定，林奇福在富商翁茂鍾的涉訟案件繫屬最高法院期間，多次與翁茂鍾往來，也持續接受招待飲宴及收下襯衫、保養品等贈品，有明違失行為，違反公務員服務法第5條等規定，經司法院人審會審議，認定核分核頒獎章是「違法處分」，要求林奇福繳回一等司法獎章、證書，並將獎勵金繳回最高行政法院。

林奇福不服，提起訴願被駁回，再提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定和原處分。

林奇福主張，和翁茂鍾並無不當、密切接觸往來等情事，也沒有損及司法公信力行為，司法院、最高行核頒一等司法獎章、獎勵金並無違法之處。

台北高等行政法院審理認為，司法院僅以翁茂鍾的筆記本為主要依據，缺乏充分事證認定林奇福與翁茂鍾有不當接觸往來、或有持續接受招待、餽贈等行為，尚不符合《行政程序法》撤銷違法處分的要件。

此外，縱使認定林奇福接受翁茂鍾的招待和餽贈，也不能全盤否定他長年從事司法或審判工作等貢獻，而且林奇福尚未遭到懲戒、有罪判決確定、刑事訴追停職或因犯罪褫奪公權等刑事或行政處罰，司法院、最高行逕自撤銷頒發獎章、獎勵金的處分，於法不合，判決撤銷司法院、最高行的處分。

不過，司法院認為北高行判決有疑義，提起上訴；最高行政法院認為，全案尚有重要事項有待查明，29日廢棄發回北高行更一審審理。

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