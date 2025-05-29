受資助赴中旅遊介選 國民黨員林雪峰判刑4年

國民黨女黨員林雪峰。（資料照）

2025/05/29 20:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕55歲國民黨女黨員林雪峰，被控為讓第16任國民黨及總統候選人侯友宜順利當選，接受中國浙江省台州市台辦資助，招攬旅遊團員，落地招待赴中旅遊，介入總統選舉，嘉義地院今一審以林雪峰犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪，判刑4年，褫奪公權3年。可上訴。

林雪峰說，「以前就常到大陸參訪、交流，不是為了選舉才去」，且團員的機票都自費，指控非事實，她一定會上訴。

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判決指出，林雪峰為讓侯友宜當選，接受台州市台辦處長林堅委託、資助，由嘉義縣六腳鄉2名村長招攬團員，選前由她帶團，到台州市旅遊；團員只要付1萬6000元或1萬8000元團費，其餘在中國的食、宿、交通、旅遊費用，由台州市台辦落地招待。

旅遊團赴中期間，林堅或其他台州市台辦官員作陪，餐敘時，由林堅向旅遊團團員宣揚「希望支持國民黨候選人侯友宜當選」、「才能促進兩岸交流」等言論，林雪峰也在旅遊途中，利用機會向團員表示，希望能在選舉時投票支持侯友宜。

法庭審理時，林雪峰否認犯行，辯稱旅遊團只是與中國正常交流，與總統、副總統選舉無關。中共是我國的友好勢力，非境外敵對勢力，且沒有證據可顯示她受林堅指示賄選。

承審法官認為，中國旅遊行程所費不貲，沒有受台州市台辦資助，無法成行，且台辦人員曾提到「吃飽一點、他們招待」等語，可見團員知道台州市台辦有資助旅遊費用。

法官認為，此旅遊團與一般中國旅遊團有別，落地招待已超越社會容許的禮尚往來，足以影響民眾投票意向，旅遊團與總統副總統選舉具對價關係，且對價不相當，已構成投票行賄罪。

法官認為，中共政府為反滲透法規定的境外敵對勢力，認林雪峰犯反滲透法罪，以及總統副總統選舉罷免法「受滲透來源資助對有投票權人交付不正利益罪」，考量選舉層級為總統副總統選舉、行賄人數及規模等情形，判決4年有期徒刑，褫奪公權3年。

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