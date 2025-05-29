台中狠父虐死3月嬰！妻追問被打斷門牙 法官重判12年4個月

馮男虐死3月大兒子，台中地院依重傷害致死罪判刑12年。（資料照）

2025/05/29 20:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名22歲馮姓男子，僅因不滿僅3個月大的親生兒子哭鬧，竟出手重擊其頭部，導致嬰兒重傷不治身亡；還在事後暴力毆打追問原因妻子，打斷對方門牙。台中地方法院依《家庭暴力防治法》與刑法，判處馮男重傷害致死罪12年徒刑及傷害罪4月徒刑，並裁定自5月11日起延長羈押2個月，全案仍可上訴。

案發生在2023年12月10日，地點位於台中市東區，當日下午約3點，無業馮男獨自在家照顧剛出生3個月的男嬰，因兒子哭鬧不休情緒失控，徒手猛打嬰兒臉部與頭部，甚至以外力撞擊其頭部，孩子遭受腦部重創、雙側視網膜出血及多處瘀傷等傷勢，最終因缺氧性腦病變合併腦水腫，於2024年1月26日不治身亡。

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檢方調查，當日下午約5點多，馮男發現嬰兒嘴角發紫、失去反應，才驚覺異狀打電話通知妻子，救護人員趕到後將男嬰送醫，儘管一度裝上葉克膜搶救，仍陷入昏迷超過一個月，最終家屬忍痛拔管。

而悲劇發生後短短兩天內，馮男再度施暴，12月12日，他與妻子在車上發生口角，因對方追問案情，竟再次出手，將妻子門牙打斷並造成臉部、鼻部挫傷，馮男一開始否認對嬰兒施暴，甚至推稱孩子是撞到方向盤受傷，後來又改口稱是跌倒造成。

經法醫鑑定與比對證詞，檢方認定其供詞矛盾，依重傷害致死罪與傷害罪將其起訴，法院指出，馮男雖無預謀殺意，但行為客觀上已構成對嬰兒造成重大傷害並致其死亡，且事後不僅說謊隱瞞，還有逃避罪責之意圖，雖他於審理期間逐漸坦承犯行，也完成親職教育，但未對被害人母親賴女進行賠償，並無充分悔意。

合議庭審酌其犯後態度、經濟能力、成長背景等因素，最終依成年人對兒童重傷害致死罪判處有期徒刑12年，另對妻子施暴部分判處4月徒刑，得易科罰金，但因其具逃亡與反覆施暴之虞，法院裁定延長羈押，全案尚未定讞。

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