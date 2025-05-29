挨批「毀人一生還沾沾自喜」 減重手術名醫求償敗訴原因曝

名醫遭網友貼文批評「毀人一生還沾沾自喜」，提告求償敗訴。圖與事件無關。（資料照）

2025/05/29 20:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕台灣減重手術知名王姓外科醫師，在臉書粉專貼文被王姓網友批評「毀人一生還沾沾自喜」，王姓醫師認已貶損名譽及社會評價，提告求償80萬元，橋頭地院判被告乃對縮胃手術不認同之個人主觀感受，屬言論自由，判決原告敗訴，可上訴。

判決指出，原告主張，被告王姓女子於前年4月4日，以社群軟體臉書帳號在他個人臉書粉專，公開發表評論對原告手術減重健康上之疑慮，並於貼文下方回覆：「毀人一生還沾沾自喜」，嚴重貶損原告之人格、名譽及社會評價，請求被告賠償慰撫金80萬元。

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被告王女則稱：原告身為我國消化外科專科醫師、減重手術知名醫師，且於社會上具有相當程度之影響力，其言論對閱覽者造成重要影響，而屬可受公評之事項，所發布之宣揚縮胃減重貼文內容及回覆，有諸多不利於一般民眾健康之錯誤觀念，以及誇大不實之描述，她僅發表適當之評論，提出不同意見供社會大眾討論。

橋頭地院審理認為，被告評論原告所為在健康上之疑慮，並提出其他方法，應屬意見表達，被告雖對原告所為有所指謫，但其主要目的在表達對於原告所為縮胃手術不認同之個人主觀感受，亦屬意見表達之範疇，駁回原告求償之訴。

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