郭哲敏賭博網站、洗錢海撈37億 合議庭：妨害我國金融交易秩序

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2025/05/29 19:02

〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕引發「88會館」之亂的博弈大亨郭哲敏，被控經營線上賭博網站獲利35.7億元，及經營地下匯兌、資金流通高達218億元，獲利1.2億元而被起訴；新北地院認定郭違反銀行法、組織犯罪、洗錢防制法及刑法賭博罪，所為已妨害我國金融交易秩序，依較重的銀行法「非法辦理國內外匯兌業務罪」判刑11年8月，並宣告沒收已扣案的641萬餘顆、約值2億元的泰達幣，未扣案犯罪所得35億餘元則追徵其價額。

全案共有17名被告，其中15人被判有罪、2人無罪，另有1人獲緩刑；郭哲敏的親信張旭昇與「大帳房」杜韋蓁，因違反銀行法，各判處9年8月徒刑；2人另違反洗錢防制法共20罪，每罪判處7月徒刑，此部分尚未定應執行刑。其餘13名被告因違反銀行法或洗錢防制法，分別被判處1年2月至9年不等徒刑。

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檢方調查，郭哲敏為AE集團董事長，自2018年起至2022年間，陸續在台成立睿世科技等公司，主導營運「線上博弈遊戲網路平台」（即「包網平台」），以AE集團名義與境外站長合作，透過該平台提供彩票、老虎機、真人直播等線上博弈遊戲，向中國、菲律賓、越南、泰國、印度、緬甸、馬來西亞、印尼等地的境外玩家提供賭博服務，並收取獲利抽成等費用，5年間獲利至少1億1931萬餘美元，折合新台幣約35億7943萬元。

為因應龐大資金流動需求，郭哲敏涉嫌指派旗下成員，透過多家人頭公司與虛擬貨幣帳戶，進行人民幣、港幣、新台幣、美元等地下匯兌，集團經手總匯兌金額高達218億元，僅匯差獲利即逾1.2億元；另郭的親信張旭昇等人也利用「PGTalk」平台的PG點數替詐騙集團洗錢。

檢警2022年發動搜索，查扣價值逾2億元的泰達幣，杜韋蓁等人遭收押，林秉文則以300萬元交保，首腦郭哲敏則逃亡海外。隔年2月，檢方先行起訴杜韋蓁、林秉文等17人，並建請法院從重量刑；同年8月，郭在泰國落網，返台後旋即被收押禁見，11月被依違反銀行法、組織犯罪、賭博等罪追加起訴。

本案今年1月辯論終結，郭堅稱無罪。檢方求處郭15年徒刑，張旭昇10年。法院綜合審酌郭為首謀、其妨害我國金融交易秩序之行為，以及犯罪動機、態度、目的、手段、獲利程度、涉案金額、智識程度與家庭經濟狀況，判處其11年8月徒刑。

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