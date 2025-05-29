惡劣！桃園非法繁殖場貨櫃屋塞26品種犬 多隻聲帶遭割除

非法繁殖場利用貨櫃屋籠養犬隻，獲救犬隻狀況不佳，多數聲帶都遭割除。（動保處提供）

2025/05/29 19:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市府動物保護處接獲民眾通報大溪區有非法繁殖場，28日偕同大溪警分局前往查緝，在貨櫃屋內發現貴賓犬、約克夏、瑪爾濟斯等26隻品種犬，現場不僅糞尿許久未清，飄散陣陣惡臭，不少犬隻有毛髮凌亂打結、指甲過長且患有疾病等狀況，甚至多數聲帶都遭割除，並發現有懷孕的犬隻。動保處表示，已先行查扣所有犬隻，並循線追查負責人。

動保處表示，該非法繁殖場地處偏避，隱藏在大溪區小徑中的空地，並將犬隻飼養在狹小的貨櫃屋內，近日接獲民眾通報，28日會同警方前往，聽到貨櫃屋內傳來狗叫聲，經查訪似乎已有一段時間，經破門進入發現裡頭以籠子飼養犬隻，經清點有貴賓犬、約克夏、瑪爾濟斯等26隻品種犬，犬隻狀況不佳，毛髮凌亂打結、指甲過長且患有疾病，甚至多數聲帶都遭割除，還發現有懷孕的犬隻。

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動保處表示，現場確認有非法繁殖事實，將找地主循線追查負責人，考量犬隻都無正當管道來源，尚有諸多待釐清，並顧及犬隻健康因素，動保處已先行扣留所有犬隻，全案涉及不當飼養、非法經營繁殖、買賣犬隻等情形，若後續調查屬實，將依動物保護法第25-2條規定，處新台幣10萬元以上300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

動保處表示，從事非法繁殖、買賣犬貓，違者可依動保法第25-2條規定，未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者，處新臺幣10萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其停止營業，拒不停止營業者，可按次處罰，而供繁殖或買賣的特定寵物，直轄市、縣（市）主管機關得沒入之，若民眾發現有人非法繁殖、買賣犬貓情事，可立即通知桃園市動保處（03-3250126、03-3326742），或撥打1959動保專線，將儘速派員到場救援。

獲救犬隻狀況不佳，還發現有懷孕、哺乳跡象的犬隻。（動保處提供）

非法繁殖場在貨櫃屋內籠養犬隻，犬隻糞尿許久未清，現場環境髒亂、惡臭。（動保處提供）

非法繁殖場利用貨櫃屋籠養犬隻，裡頭傳來狗叫聲。（動保處提供）

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