太魯閣號出軌奪49命 李義祥二審加重、應執行12年半

包商李義祥。（資料照）

2025/05/29 18:11

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太魯閣號出軌49死移工無罪！受害家屬：不接受輕放華文好

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死悲劇，包商李義祥涉犯過失致死、政府採購法等罪，一審被花蓮地院判7年10月，花檢上訴，花蓮高分院今天二審宣判，將一審被判無罪的肇事逃逸改判7年，總計應執行12年6月，越南移工華文好仍維持無罪，可上訴。

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2021年4月2日因包商李義祥、移工華文好的疏失，導致工程車下墜軌道，造成太魯閣號列車撞擊清水隧道北口，釀49死慘劇，花蓮地方法院一審原判決是過失致死5年、違反採購法3年，合併執行7年10月，花蓮高分院今天下午4點開庭宣判，將原本的肇事逃逸一審判無罪撤銷，改判有期徒刑7年，為肇事逃逸最高刑度，二審也維持一審過失致死5年的最高刑度判決，加上妨害投標罪判刑10月，合計應執行有期徒刑12年6月；至於移工華文好維持無罪。

花蓮高分院判決後說明指出，李義祥於2021年4月2日9時12分許，駕駛大貨車行經工地便道轉彎處，因熄火而靜止，隨於9時26分許駕駛挖土機操縱挖斗，利用前已打結布帶拖拉大貨車，因失去平衡狀態，大貨車於9時27分許墜落清水隧道北口東正線軌道，然台鐵408次火車在1分半鐘後抵達墜落現場，在9時28分34秒撞擊大貨車，致火車出軌、列車上49人死亡、200餘人受傷，鐵軌因此毀損約875公尺；且包商李義祥肇事後，未通報救護火車上人員，反離開事故邊坡，前往西正線明隧道施工現場通知工人離開，之後再折返事故邊坡現場觀看。

審判長林信旭指出，二審將肇事逃逸無罪改判為7年，原因是李義祥肇事後違反「停留現場」、「即時協助救護被害人」義務，還先跑去西正線明隧道施工現場，該當刑法第185條之4第1項肇事逃逸罪，原審就此部分為無罪諭知，尚難認為允洽。另外，一審原判妨害投標罪量處李義祥法定最高刑3年，違反量刑公平，逸脫量刑傾向，尚難認為允洽，高院撤銷後改判為有期徒刑10月。

針對家屬代理律師鄧湘全曾建議「不作為殺人罪」，對此林信旭指出，合議庭認為，要判處不作為殺人罪，前提與殺人罪一樣都需要有「犯意」，李義祥駕駛挖土機拖拉大貨車，目的是為避免因熄火停滯邊坡大貨車距離邊坡太近發生危險，且其與火車上人員無何恩怨，應無殺人動機，加上大貨車墜軌至遭火車撞擊，不超過1分30秒「已經來不及了」，因偶發意外造成驚慌失措，才未即撥電求救，尚難推論他有殺人犯意，只能說為操作不當造成工程車翻落軌道。林信旭舉例，就如同母親因為知道嬰兒不吃奶會死，為了讓嬰兒死去，所以故意不餵嬰兒吃奶，構成不作為殺人犯意。

針對肇事逃逸從無罪改成判刑7年的原因，林信旭指出，李義祥第一時間確實有離開現場，從東正線跑到100多公尺外的西正線，第二，肇事逃逸的保護法益，就是要即刻去救護這些被害人，但李義祥連最簡單的119都沒有打，李義祥雖然抗辯提到有聯絡台鐵和仁站施工主任熊德育聯絡，但說詞避重就輕不夠具體，違反在場義務、即時救護。

太魯閣號撞擊工程車事故，造成49人罹難、超過200人受傷。（資料照）

花蓮高分院審判長林信旭。（記者花孟璟攝）

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