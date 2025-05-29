高雄6歲女童不吃點心竟遭教保員呼巴掌 家長怒提告

2025/05/29 18:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區一所幼兒園發生違法對待幼兒事件，謝姓女教保員因6歲女童不吃點心，竟對她呼巴掌，造成女童右臉頰紅腫、嘴巴內側有傷口，家長怒告謝女傷害；謝女坦承一時情緒失控動手打人，警訊後依傷害罪嫌送辦。教育局今天（29日）說，幼兒園已解聘謝女，市府依法追究責任。

市府調查，幼兒園謝姓女教保員（37歲）5月23日下午3點左右，因大班6歲女童不吃點心，竟認為女童不服管教，當場對女童呼巴掌，造成女童右臉頰紅腫、嘴巴內側有傷口。

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家長當天下午4點左右接女童回家，發現她右臉頰紅腫，懷疑謝女動手打人，將女童帶往長庚醫院驗傷，確認她除了右臉頰紅腫，嘴巴內側也有傷口，上警局怒告謝女傷害。

警方通知謝女到案說明，據了解，當天用點心時間，女童抗拒不吃，謝女認為女童不服管教，坦言一時情緒失控，才會動手打人；警方訊後，26日將謝女依傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦，依兒童及少年福利與權益保障法通報社會局。

教育局今天說，幼兒園5月24日解聘這名教保服務人員，避免接觸幼兒；5月26日接獲校安通報，立即下令要求園方保留監視器畫面，依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查，另責請園方加強輔導幼兒心理情形，維護幼兒權益。

教育局指出，如調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

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