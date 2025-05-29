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    郭哲敏判11年8月 律師：調查過程瑕疵多 收到判決書第一時間上訴

    88會館負責人、博弈大亨郭哲敏判有期徒刑11年8個月。（資料照）

    88會館負責人、博弈大亨郭哲敏判有期徒刑11年8個月。（資料照）

    2025/05/29 16:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕88會館負責人、博弈大亨郭哲敏，因涉線上賭博、地下匯兌等，新北地方法院今下午判有期徒刑11年8個月。郭哲敏委任律師張慶宗表示，地下匯兌無金流可證明，關鍵證人又被地院以案件屆宣判不予傳喚，直指合議庭針對郭的部分未詳細調查。

    張慶宗表示，對於判決表示高度遺憾，他解釋，調查過程中，沒有證據可以證明郭哲敏出資、沒有金流，更沒有相關對話記錄、群組、通聯等，單靠證人指證。其次，審理過程中多次聲請傳喚多位重要證人，法院也都急著結案而予以駁回。

    另外，法院判決也依據「銀行法」第125之1條，由此可知法院相信扣回的帳冊Excel表關於匯兌金額的記載，但事實上這個表單是有諸多瑕疵的。張慶宗強調這份表格涉造假不實，希望送會計師公會鑑定，法院也已結案為由不調查。在證據不嚴格的情形下，對郭哲敏判處有期徒刑11年8個月，認為這個判決大有問題。

    張慶宗最後提到，判決內容究竟是包括賭博還有洗錢，這要看判決書的內容才得以知曉；但認定犯罪所得高達35億多元，明顯沒有任何證據可以證明，待收到判決書後將立刻上訴。

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