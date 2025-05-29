千萬麥拉倫GT、賓利V8法拍！ 中檢「超跑拍賣會」夢幻逸品別錯過

台中地檢署查扣超跑豪車，行政執行署台中分署6月5日拍賣變價。（行政執行署台中分署提供）

2025/05/29 15:55

〔記者許國楨／台中報導〕千萬等級的麥拉倫GT、賓利V8夢幻超跑，竟成了法拍品！台中地檢署偵辦「神說國際」、「中華資金」等公司涉嫌違法吸金30億元，查扣大批不動產與豪車，為加速偵查中扣押物的變價處理，決定在6月5日直接把這批豪車送進法拍場變現，堪稱夢幻級的「超跑拍賣會」，車迷可別錯過。

主打將傳統標會結合科技創新，標榜自創「標會自動續標系統」的神說國際網路、中華資金公司，上月中旬被台中地檢署查出涉嫌非法吸金，檢方在搜索15處據點後，查扣公司帳戶、名車、房屋等動產、不動產，保全金額達30億元，同時聲押禁見陳姓負責人獲准，其餘6名幹部各命20萬元至300萬元交保。

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而這波拍賣的車輛包括一台新車價破1260萬的麥拉倫GT，以及身價高達1380萬元的賓利Continental GT V8，還有保時捷Macan S、BMW X6、BMW iX電動休旅、雙賓士GLC300等共8輛名車，依法扣押後交由行政執行署變價處理，強調「讓不法集團賺得到、卻花不到」，國家將不法資源重新分配，落實追贓返還，展現打擊犯罪決心。

行政執行署台中分署指出，6月5日早上9點30分至10點15分，將於分署（台中市西區建國北路二段100巷16號）開放閱覽、登記，10點30分開始公開競標。參加變價之應買人得先準備一張30萬元的銀行支票做保證金，還要簽承諾書才有資格競標，車輛全數設定底價，現場喊價。

台中分署也公告這次法拍車輛，包括2024年1月出廠白色賓士、2023年11月出廠白色賓士、2023年9月出廠的銀色賓利（排氣量3996CC）、2023年3月出廠的淺灰色麥拉倫（排氣量3994CC），以及2024年7月出廠的銀色BMW電能車。

其中較為矚目的賓利車，尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，里程為1萬2632公里；麥拉倫跑車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元、交通違規罰單2萬4000元，除內裝局部有刮傷外，其餘外觀內裝維護情況尚可，里程數為2萬1771公里。

另外還有1輛2014年出廠的保時捷MACAN S DIESEL（有設定動產抵押）、1輛2013年出廠的BMW 5281 SEDAN（有設定動產抵押），及1輛2019年出廠的BMW X6 XDRIVE40I。

新車價1260萬元起的超跑麥拉倫GT。（行政執行署台中分署提供）

賓利GT V8新車價超過1380萬元。（行政執行署台中分署提供）

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