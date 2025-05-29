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    首頁　>　社會

    北市警酒駕撞傷女師 分局查出前一晚與4名同事上酒店

    南港分局自行清查後發現，張員與另外4名員警，前一晚竟是在酒店飲酒，遂依規定各記過一次，並列為教育輔導對象加強管理與考核。（資料照）

    南港分局自行清查後發現，張員與另外4名員警，前一晚竟是在酒店飲酒，遂依規定各記過一次，並列為教育輔導對象加強管理與考核。（資料照）

    2025/05/29 15:38

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港派出所29歲張姓警員，本月16日在返家途中，於新北瑞芳與一名幼兒園女老師發生機車擦撞，且酒測值達0.56毫克，被依公共危險罪送辦。當時張員僅表示，前一晚與同事餐敘，未注意酒精殘留才釀禍。不料南港分局自行清查後發現，張員與另外4名員警，前一晚竟是在酒店飲酒，立刻依規定各記過一次，並列為教育輔導對象加強管理與考核。

    據了解，張員於15日晚間與同樣隸屬南港分局的4名員警餐敘，5人先至信義區某居酒屋聚餐，約於晚間11時轉往松山區某酒店續攤，喝至凌晨後才各自散會。張員當時先返回南港派出所休息，隔日騎車返回瑞芳住家途中，於瑞芳火車站附近、三爪子坑路發生車禍。

    南港分局表示，5名員警涉足不妥當場所，經查並未接受不正當招待，也未與特定對象接觸，且除張員外，另4人皆無酒駕情事。但涉足不當場所屬實，已依規定各記過一次，並列為教育輔導對象，加強管考。

    南港分局強調，針對員警違法違紀案件，分局均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸。秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」原則，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現淨化團隊的決心，以維護警譽。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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