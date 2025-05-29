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    「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜拍攝投票起訴 無罪確定

    「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜在2022年「九合一選舉」期間，在投開票所外拍攝民眾投票情形被起訴，高院更一審認定無犯罪事證，今判決無罪確定。（記者楊國文攝）

    「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜在2022年「九合一選舉」期間，在投開票所外拍攝民眾投票情形被起訴，高院更一審認定無犯罪事證，今判決無罪確定。（記者楊國文攝）

    2025/05/29 15:40

    〔記者楊國文／台北報導〕「全民監票行動聯盟」理事長花莉娜被控在2022年九合一選舉當天，在台北市文山區國小的投開票所走廊架設攝影機拍攝民眾投票情況，遭檢方起訴，高等法院更一審認為，花女僅拍攝民眾背影，目的是為計算投票人數及存證，並無干擾他人投票或不投票的犯意或行為，今判決無罪確定。

    檢方起訴指控，花莉娜明知不得在投開票所四周30公尺內架設攝影機，否則將有干擾他人投票或不投票的情況，2022年11月26日中午12時30分，竟在台北市文山區萬興國民小學1年4班教室設立的投開票所外僅有10.7公尺距離的走廊架設攝影機。

    檢方認為，花女拍攝不特定民眾前往投票的情況，引起投票民眾側目、閃避鏡頭，已影響他人秘密投票自由，經過該投開票所主任管理員、現場警衛多次制止並勸導離去，仍不服制止，持續為之，而遭警方逮捕。

    檢方偵查認定，花女已違反選罷法第108條第2項及公民投票法第42條「在投票所四周30公尺內干擾他人投票罪嫌」，將她起訴。

    花女審理辯稱，她擔任「全民監票行動聯盟」理事長，拍攝排隊隊伍是要紀錄人數存證，確定選務沒有疏失，而且她僅拍攝投票民眾的背影，並無干擾投票行為。

    台北地院認定花女罪證不米，判她無罪。全案上訴後，經最高法院撤銷發回更審。

    高院更一審認為，經勘驗花女拍攝的影像畫面，花女是將攝影機架設於投票場所外走廊排隊投票民眾的後方，鏡頭朝向民眾背影，並非直接聚焦在投票民眾的臉，另外，花女拍攝過程中，僅站在排隊投票民眾隊伍末端的後方靜默攝影，未以言語、肢體動作明示或暗示投票民眾應如何投票或放棄投票，也沒有其他積極干預擾亂他人投票意志的行為，其目的確實出於監督投票過程。

    更一審也指出，花女此舉目的只是計算投票人數及存證，而排隊投票民眾一旦步入投開票所，即完全脫離她的攝影畫面範圍，並無刺探或窺知投票民眾的投票意志，也無干擾民眾舉動。

    更一審表示，民主法治國家中，其權力來自人民之付託，而選舉制度是在落實國民主權的憲政基本精神，民主社會中，選民基於確保選舉程序公正、透明及正確，在合理範圍內對於選務工作監督，原本就是民主社會中公民合理權利的行使，經查，花女並無違法犯行，今判她無罪確定。

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