為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    華江橋板橋端滿載清潔劑貨車車禍 橋面瞬間大量發泡宛如「五月雪」

    一輛貨車今天上午行經華江橋頭不慎車禍，車上清潔劑翻落，大雨沖刷下湧現大量泡沫，路人笑稱是五月雪、泡泡派對。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛貨車今天上午行經華江橋頭不慎車禍，車上清潔劑翻落，大雨沖刷下湧現大量泡沫，路人笑稱是五月雪、泡泡派對。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/29 15:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕華江橋新北市板橋端今天上午發生一輛貨車疑似因天雨路滑車禍，整車清潔劑翻落破損，大雨沖刷下，整個橋面瞬間湧現大量泡泡，嚴重影響通行安全、過往車輛也受波及打滑，驚險騰過的路人戲稱下起五月雪、路上大開泡泡派對；海山警分局、消防單位獲報到場，交通管制避免釀成二次車禍，通知消防隊以水柱射水，清除車禍周圍路面泡沫，耗費近一個半小時才完成清除，車禍肇因仍待調查釐清。

    海山警分局今天上午11時25分獲報，華江橋板橋端汽車道發生交通事故，路面隨即產生大量泡沫，路人見狀，看見「雪白奇景」，直呼下雪了，也有人說是大橋開起泡泡派對。

    據了解，49歲的陳姓男子駕駛小貨車行經華江橋時，疑因雨勢導致視線不良，未保持安全距離，擦撞前方46歲柯姓駕駛的轎車，小貨車撞到路旁快慢車道劃分島，導致貨車上載運的洗潔劑、漂白水與沙拉脫等清潔用品掉落橋面，造成大量泡沫擴散，影響行車安全。

    海山分局獲報後，轄區派出所、交通分隊到場處理，同步通報消防局、清潔隊協助清潔作業，避免發生二次交通事故。雙方駕駛人酒測值均為0，無人受傷，詳細事故原因尚待釐清。

    消防員、清潔隊以水柱清除大量泡沫，於下午一時許完成清潔，並解除交通管制，目前華江橋車輛恢復正常通行；警方提醒，行駛途中應保持適當車距，注意前方路況，確保行車安全。

    一輛貨車今天上午行經華江橋頭不慎車禍，車上清潔劑翻落，大雨沖刷下湧現大量泡沫，路人笑稱是五月雪、泡泡派對。（記者吳仁捷翻攝）

    一輛貨車今天上午行經華江橋頭不慎車禍，車上清潔劑翻落，大雨沖刷下湧現大量泡沫，路人笑稱是五月雪、泡泡派對。（記者吳仁捷翻攝）

    警方、消防一個半小時內清除完成，恢復通行。（記者吳仁捷翻攝）

    警方、消防一個半小時內清除完成，恢復通行。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播