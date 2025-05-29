華江橋板橋端滿載清潔劑貨車車禍 橋面瞬間大量發泡宛如「五月雪」

一輛貨車今天上午行經華江橋頭不慎車禍，車上清潔劑翻落，大雨沖刷下湧現大量泡沫，路人笑稱是五月雪、泡泡派對。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/29 15:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕華江橋新北市板橋端今天上午發生一輛貨車疑似因天雨路滑車禍，整車清潔劑翻落破損，大雨沖刷下，整個橋面瞬間湧現大量泡泡，嚴重影響通行安全、過往車輛也受波及打滑，驚險騰過的路人戲稱下起五月雪、路上大開泡泡派對；海山警分局、消防單位獲報到場，交通管制避免釀成二次車禍，通知消防隊以水柱射水，清除車禍周圍路面泡沫，耗費近一個半小時才完成清除，車禍肇因仍待調查釐清。

海山警分局今天上午11時25分獲報，華江橋板橋端汽車道發生交通事故，路面隨即產生大量泡沫，路人見狀，看見「雪白奇景」，直呼下雪了，也有人說是大橋開起泡泡派對。

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據了解，49歲的陳姓男子駕駛小貨車行經華江橋時，疑因雨勢導致視線不良，未保持安全距離，擦撞前方46歲柯姓駕駛的轎車，小貨車撞到路旁快慢車道劃分島，導致貨車上載運的洗潔劑、漂白水與沙拉脫等清潔用品掉落橋面，造成大量泡沫擴散，影響行車安全。

海山分局獲報後，轄區派出所、交通分隊到場處理，同步通報消防局、清潔隊協助清潔作業，避免發生二次交通事故。雙方駕駛人酒測值均為0，無人受傷，詳細事故原因尚待釐清。

消防員、清潔隊以水柱清除大量泡沫，於下午一時許完成清潔，並解除交通管制，目前華江橋車輛恢復正常通行；警方提醒，行駛途中應保持適當車距，注意前方路況，確保行車安全。

一輛貨車今天上午行經華江橋頭不慎車禍，車上清潔劑翻落，大雨沖刷下湧現大量泡沫，路人笑稱是五月雪、泡泡派對。（記者吳仁捷翻攝）

警方、消防一個半小時內清除完成，恢復通行。（記者吳仁捷翻攝）

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