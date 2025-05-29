屏東61歲女疑疲勞駕車追撞電動二輪車 91歲老婦遭撞飛送醫不治

汽車撞到電桿停下，現場一片混亂。（里港警分局提供）

2025/05/29 14:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣高樹鄉產業路發生一起追撞車禍釀1死2傷，61歲徐姓女子駕駛汽車載5歲孫子，疑因疲勞失控追撞前方騎乘微型電動二輪車的91歲潘姓老婦，老婦送醫不治，徐女祖孫2人受傷。

屏東縣里港警分局今天（29日）表示，該起車禍發生在本月（5月）27日早上7時47分許，警方接獲報案後，立即派員前往事故地點在高樹鄉產業路處理並疏導交通。

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經了解，61歲的徐女駕駛自小客車載著5歲孫子，由高樹鄉產業路南往北方向行駛，行經事故地點時，疑因疲勞而未注意車前狀況，失控追撞前方騎著微型電動二輪車的91歲潘姓老婦，汽車一直撞到電桿後才停下來，車頭凹陷，現場民眾目擊驚叫，立刻報警。

屏縣消防局據報到場後，發現現場有3名傷者，騎乘微型電動車的91歲老婦，全身擦挫傷，救護車將其送往高雄義大醫院救治，但仍傷重不治；汽車駕駛徐女清醒但胸痛，5歲孫子意識也清醒、右小腿骨折，由救護車送往屏東基督教醫院救治。

警方表示，汽車駕駛徐女經實施酒測並無飲酒，全案里港分局已依規定成案，並調查相關肇事原因。

里港警分局表示，駕駛車輛時須注意身心狀況，若有身體不適或服用藥物，以及精神狀況不佳時，切勿勉強開車上路，駕駛車輛時也須注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。

汽車撞到電桿停下，現場一片混亂。（里港警分局提供）

遭汽車追撞的微型電動二輪車嚴重損毀。（里港警分局提供）

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