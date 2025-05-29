新北68歲翁快走不動還能開車？警追查驚見無照駕駛要求禁止開車

年近7旬的陸姓老翁被警方攔下，除了行動遲緩外，還發現他無照駕駛。（記者徐聖倫翻攝）

2025/05/29 14:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是老翁開車！新北市鶯歌區昨有民眾撞見1名步履蹣跚的長者，行動非常緩慢地走進一輛汽車的駕駛座，誇張的是副駕駛座乘客都戴上安全帽，有鑑於三峽近日的3死車禍就是長者駕車肇事，目擊民眾即刻報警，並將此景拍下發上網路，提醒用路人當心。

警方接獲報案，即刻通報該轄區所屬的二橋派出所，所長張岸玲不敢大意，經確認車牌，即刻下令線上巡邏警力提高注意力，見到該車即刻攔查。警方於當天上午10時許，在鶯歌區尖山路發現這輛汽車，隨即上前攔停阻止老翁繼續開車。

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警方依規定要求其出示證件，發現這名68歲的陸姓老翁，駕照早已被註銷，接著要求其下車受檢。誇張的是，陸翁連下個車都要人攙扶，走路緩慢且明顯重心不穩，發現他根本沒辦法好好開車。警方當下依「道路交通管理處罰條例」製單開罰，同時禁止他繼續開車，通知陸翁家屬製派出所將他領回。

有網友見到這則發文，不少人直呼「快逃」，也有網友戲謔稱這根本是「極限挑戰」、「移動式神主牌」，而副駕乘客戴安全帽一事也被拿出來嘲諷一番；多數網友對陸翁開車持反對意見，指出走路都有問題遑論開車，直言「太恐怖了」。

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