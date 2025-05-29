干擾咆哮桃園4選區連署站 醉男涉妨害罷免連署起訴

鄭男酒後干擾桃園市第4選區罷免連署站，被依選罷法妨害他人為罷免案之連署罪嫌起訴。（擷取自議員黃瓊慧臉書）

2025/05/29 14:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市鄭姓男子今年1月間，酒後涉嫌干擾罷免連署站，不僅在現場用手抬起桌子並用力放下，又接連志工叫囂「連署齁，可以在這邊嗎」、「翻桌啦」，桃園地檢署檢察官認為鄭男行為涉及選罷法妨害他人為罷免案之連署罪嫌，近日將他提起公訴。

鄭男於今年1月30日下午，與友人在桃園區延平公園喝酒，見有志工正在進行第4選區立委萬美玲罷免連署，鄭男趨前向志工大喊「走」，要求志工離開，並徒手抬起桌子再用力放下，鄭男不理會現場志工勸阻，接連叫囂「不爽啦」、「連署齁，可以在這邊嗎」、「叫警察來」，離去時仍向志工嗆聲「翻桌啦」，志工隨即向警方報案。

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檢方指出，公職人員選罷法「妨害他人為罷免案之提議罪」，立法理由是在保障罷免案之自由進行，應以罷免案之自由進行與秩序是否受到影響，為既遂或未遂的判斷標準，並非一定要放棄該罷免案的提議或連署才算既遂，而鄭男當時除有將連署站桌子抬起並大力放下，還有叫囂反對連署活動在該處進行的行為，間接侵害現場志工的身體，且鄭男話語也是針對罷免連署活動本身，足認鄭男有妨害罷免的犯意，也導致有意填寫連署書的民眾擔心遭波及，不敢前往填寫連署書，鄭男行為已達影響現場連署秩序的程度，因此將他起訴。

鄭男另被提告刑法恐嚇危安罪，檢方指出，鄭男言語並無明確且具體加害生命、身體、自由、名譽、財產法益的意思，現場至少有4名志工，其中1人擋在鄭男前面，鄭男僅隻身1人，客觀上尚不足讓一般人認為構成威脅、陷於不安，主觀上難認鄭男有恐嚇危安犯意，亦無他積極證據，此部分認為鄭男犯嫌不足。

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