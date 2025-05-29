京華城案出庭作證 關鍵汙點證人邵琇珮：長官決定「公務員都會服從」

台北地院審理前台北市京華城容積率收賄、圖利等案，今天傳喚同案共犯、時任北市府都發局總工程司邵琇珮作證。（資料照）

2025/05/29 13:58

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市京華城容積率收賄、圖利等案，今天傳喚同案共犯、時任北市府都發局總工程司邵琇珮作證，她證稱，時任台北市長柯文哲2020年3月在便當會上，決定請京華城提出陳情、送都委會研議，「市長都決定了，我覺得就是市府的政策，公務員原則上都會服從，不會去質疑、挑戰長官的決定」。

邵琇珮於2014年至2018年是北市都發局副總工程司，之後升任總工程司，現在是北市府參議。在都發局期間參與監察院調查並糾正京華城案、研議京華城案的核稿、奉局長指派出席都委會會議、議會協調會、簽辦。

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邵琇珮證稱，柯文哲應該知道「容積有價」，因為台北市政府有容積銀行，柯知道容積可以賣錢，但她不認為柯知道容積換算成金錢的具體價格。2016、17年監察院調查京華城案、糾正北市府的前後，也有議員辦協調會，幫京華城爭取容積從392%提升到560%，「公務員不可能昨天說392，今天就變成560，其間價差100億，不是公務員所能承擔的」。

邵琇珮說，2020年3月10日柯文哲與市議員應曉薇開便當會，都發局長黃景茂有出席，她未出席，事後她有看會議相關紀錄，知道柯於會中決定請京華城提出陳情案，送都委會研議；陳情的訴求是回復120284平方公尺樓地板面積，與京華城打的行政訴訟訴求相同，「依我經驗，沒有遇過於行政訴訟中提出陳情的案例」。

都發局收到陳情後，同年4月16日簽轉給都委會研議，她在公文上有蓋章，「市長都決定了，我就覺得就是市府的政策，公務員原則上都會服從，很多時候不會去質疑、挑戰長官的決定」，且在她之前公文已蓋了6個章，她不太可能在蓋第7顆時說不准送研議。

檢方提示邵琇珮於偵查時的供述「行政訴訟已經在走了，又因陳情而送都委會研議，我不太理解市府的決策過程，這樣不就擋不住了嗎？」，邵今說，民眾若覺得權益受損，本就可提出救濟，市府行政體系也不適合用「阻擋」的態度面對陳情，且既已是政策，她不敢擋、也擋不住，自認在偵訊時的用詞不妥。

京華城提出回復120284樓地板的3個方案在都委會認為都不可行之後，出現「方案4」，邵琇珮今天解釋，當時她列席都委會，在回覆另一件申請案時說，建議參考都更的規定，以貢獻、回饋的方式爭取容積獎勵，記在會議記錄中，京華城自行判斷後，決定以都更模式申請變更都市計畫細部細畫。

邵琇珮認為，容積的法源就只有土管條例、都更條例2條路，若京華城以土管條例申請，不用大費周章，卻選擇了本身根本不適用的都更這條路提出申請，以致今日局面。

邵琇珮說，京華城擬定方案送都委會研議，她在出席會議時，告知京華城人員不能只想著「得到」、沒想要「付出」，應提出明確且有利都市發展、公益的回饋及貢獻計畫，例如開放空間等，依她的經驗提出建議，「我沒有壓力」。

邵琇珮於偵查期間轉為污點證人，檢察官起訴時建請依證人保護法減刑輕判1年3月、緩刑2年，審判長在她作證前特地提醒，證人保護法的證人應維持偵查時供述，不得翻異前詞。

不過，邵琇珮今日座位左前方坐著柯文哲，後方坐著彭振聲、黃景茂，皆是昔日老長官，她作證時明顯感受到不小壓力，說話語速極慢，證詞也比偵查時的供述更顯保守。

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