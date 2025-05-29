端午連假適逢黑鮪魚季 屏東警方公布交通疏導措施因應遊客潮

屏東縣警局將啟用「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，因應端午連假車潮。（屏東縣警察局提供）

2025/05/29 13:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕端午連假即將展開，適逢屏縣府於東港鎮舉辦「黑鮪魚文化觀光季」，預期將吸引大量遊客湧入屏東，因應大幅增加的車潮、人潮，確保整體交通順暢與行車安全，屏東縣政府警察局今天（29日）公布交通疏導及違規取締措施，呼籲民眾配合。

屏東縣警局表示，針對縣內主要幹道與易壅塞路段，將啟用「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，依實際車流調整號誌時制，並於高車流時段啟動「長綠號誌」策略，提高車輛通行效率。預計從明天（5月30日）上午起，台1線水底寮至內獅段將實施「南下調撥車道」措施，6月1日中午起配合北返車潮，於台1線楓港至枋山段啟動「北上調撥車道」，並啟動永翔路交通分流策略，減緩路段壓力。

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針對熱門觀光地區，警察局也加強交通管理作為，恆春分局於明天（5月30日）、後天（31日）每晚6時至10時，在墾丁大街實施「人車分流」管制，改為徒步區，所有車輛需改道行駛大灣路，確保行人安全與商圈秩序。此外，華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧台風景區等景點，也將強化違規停車取締行動，警方提醒民眾將車輛停放於合法停車空間，共同維護觀光地區交通秩序。

民眾行前也應檢查車況，避免疲勞駕駛，全程遵守交通規則與員警指揮，行人應走行穿線，勿任意穿越馬路以免發生意外。

警察局局長戴台㨗表示，端午連假期間，警察局將以最高標準應變部署，透過科技管理與現場執勤並重，守護民眾出行安全。

因應端午連假車潮，警方將加強各項交通疏導措施。（屏東縣警局提供）

墾丁大街替代道路線圖。（屏東縣警察局提供）

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