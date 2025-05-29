「88會館」郭哲敏洗錢案 今下午2時30分宣判

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2025/05/29 12:46

〔記者王定傳／新北報導〕引發「88會館」之亂的博弈大亨郭哲敏，被控經營線上賭博網站獲利16.5億元，及經營地下匯兌流通高達217億元，獲利1.2億元，檢方依違反銀行法、組織犯罪及洗錢防制法等多項罪名，起訴郭哲敏及涉嫌協助洗錢的昔日角頭大哥、「PGTalk」負責人林秉文等10多人；新北地院歷經一年半審理，將於今日下午2時30分宣判，郭哲敏在押中、林秉文逃亡海外通緝中。

檢方調查，郭哲敏為AE集團董事長，自2018年起以台灣為據點，陸續成立睿世科技等公司，開發或承接其他遊戲商所開發的線上博弈遊戲，再串接至自家開發的「包網平台」，出租給中國或東南亞賭博業者，並協助串接第三方支付、開通金流功能，藉此抽成，近5年來，總獲利至少5520萬美元，折合新台幣約16億5609萬元。

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檢方調查，郭哲敏因龐大資金流動，有匯兌需求，涉嫌指派手下透過多家人頭公司與虛擬貨幣帳戶，進行人民幣、港幣、新台幣、美元等地下匯兌，並利用「PGTalk」的PG點數替詐騙集團洗錢；集團經手匯兌總金額高達217億元，僅匯差獲利就超過1億元。

檢方查出，郭哲敏將犯罪所得用於購買布加迪、麥拉倫等超跑與勞斯萊斯高級房車，並購入台北市中山區一處價值約7000萬元的房地、桃園市八德區18筆總值逾3億7000萬元的土地，甚至在美國、新加坡購置房地產與畫作，過著奢華生活。

檢警於2022年發動搜索，查扣價值逾2億元台幣的泰達幣，郭的「大帳房」杜韋蓁等人被收押，林秉文則以300萬元交保，首腦郭哲敏則逃亡海外。檢方於2023年2月先行起訴杜韋蓁、林秉文等17人，並建請法院對其從重量刑。同年8月，郭於泰國落網，返台後被收押禁見，11月被依違反銀行法、組織犯罪、賭博與洗錢等罪追加起訴。

審理期間，除林秉文逃亡被通緝外，郭哲敏曾兩度交保獲釋，又兩度重回看守所；今年1月，合議庭原裁定郭以2億元交保，限制出境、出海，並接受科技監控8個月，不料期間多次發生鄰近機場、海岸線活動及載具離線等三級告警事件，合議庭於4月命調查局人員將郭男拘提到庭，訊後裁定再次羈押。

本案於今年1月辯論終結，郭堅稱無罪，檢方對郭求處15年徒刑，其親信張旭昇10年，並定於今日宣判。此外，郭哲敏於2022年間潛逃海外後，陸續爆出檢警進出「88會館」的風紀問題，當時警政署政風室主任黃錦秋及負責辦案的原檢察官王涂芝，事後均遭移送懲處。懲戒法院今年判決黃免除檢察官職務，轉任檢察事務官，王則被判罰俸3個月。

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