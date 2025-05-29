澎湖進入觀光旺季 馬公鬧區全武行頻傳

馬公鬧區再度上演全武行，成為觀光季的日常。（民眾提供）

2025/05/29 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入觀光旺季，伴隨而來的觀光亂象叢生，不時傳來結伴同行的旅伴當街發生衝突，今年馬公鬧區已多次出現全武行情況，最嚴重是東衛民宿酒後衝突，好友出拳相向，1腦死1送辦。昨（28日）晚間馬公鬧區又出現2男1女大亂鬥，又是好友間衝突，只是令人不解，觀光客真的將澎湖當成「化外之地」嗎？

據了解，28日晚間6時55分左右，2名年輕男子在馬公市三民路與民福路口，先是大聲口角，旋即大打出手，一路打到對面土地銀行前。其中1名男子憤而脫去上衣，露出身體刺青，旁邊1名長髮女子企圖勸阻，甚至一度跪地哭求雙方停手，香港「古惑仔」劇情真實在澎湖上演。

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目擊者表示，2男1女狀似觀光客，身穿花衣服的男子似乎有喝酒，女子應是他女友，另1名男子好像是彼此熟識朋友。3人在過馬路時，2名男子不知何故爆發口角衝突，進而大打出手。但警察獲報到場，他們表示是朋友，不願警方介入處理。

當警方離去後，3人走過馬路時未注意到車況，1名駕駛人開車經過緊急煞車。受到驚嚇的駕駛人對有酒意的花襯衫男子，喊了2聲「幹什麼」，該男子也對嗆2句，還好這名駕駛人趕快開車離開，才避免案外案發生。但澎湖人不解，澎湖「見警率」高居全國之冠，外地遊客來觀光，真的以為澎湖是化外之地嗎？

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2男當街揮拳相向，女子在旁勸架未果。（民眾提供）

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