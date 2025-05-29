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    首頁　>　社會

    小黃司機「等嘸人」 報警 幫乘客保住鉅款

    方姓男子秀出投資公司的訊息，指示方男再投資面交613萬元，可賺2500萬元。（南投警分局提供）

    方姓男子秀出投資公司的訊息，指示方男再投資面交613萬元，可賺2500萬元。（南投警分局提供）

    2025/05/29 12:18

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕小黃司機載方姓乘客到名間鄉到名間鄉下車，不久該乘客又叫車，司機到達等不到人，擔心對方出事打電話報警，員警依司機提供的下車地點找尋，果真找到人，原來方男與車手面交，桌上有向堂哥借的200萬元，車手正遊說湊613萬元就能賺2500萬元，警方到場人贓俱獲，保住被害人的錢。

    住在南部的方姓男子27日從南部搭高鐵到台中站，再打電話叫計程車坐到名間鄉，1個多小時後再次電話叫同部計程車，約定在其下車附近的7-11門口接人，惟司機在約定地點等了近20分鐘仍未看到人，擔心乘客出了什麼事，因此打電話報警，警方依據司機提供的乘客特徵和其下車的地點找尋，果然就在某住家發現方姓男子。

    方男和兩名男子坐在客廳內，桌上有一大疊千元紙鈔，經詢問後其中陳姓男子緊張的表示「在談投資！」，後來請將陳男和其堂哥到外面將過程說一次，才知是方男加入投資LINE群組，已投下數百萬元，此次投資公司要其再投資613萬元，就可賺進2500萬元，而他因已花光積蓄，才會搭車北上名間鄉向堂哥借到200萬元。

    方男透露，投資公司每次都是派人來面交投資金，此次投資公司找陳姓主管來拿錢，一直遊說再湊多一點才能賺更多，才會耽擱時間。

    南投警分局指出，計程車司機很謹慎，且有警覺心，等不到叫車乘客即擔心其安危而報案，協助警方破獲假投資真詐騙案。也提醒民眾要求提領大筆現金進行「面交」的指示，可馬上撥打165反詐騙專線或110報案專線求證。

    被害人方姓男子的堂哥領出200萬元，借給方男「投資」。（南投警分局提供）

    被害人方姓男子的堂哥領出200萬元，借給方男「投資」。（南投警分局提供）

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